El Ayuntamiento asegura que los ingresos por la tasa de basura son "la misma cuantía" que en 2022 y 2023

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha asegurado este martes que los ingresos de la tasa de basura recogidos en el borrador de Presupuesto de 2024, tanto de viviendas como de locales, "es la misma cuantía que la prevista en los ejercicios 2022 y 2023". Bueno ha manifestado su "sorpresa" ante las afirmaciones del grupo municipal socialista en las que asegura que hay un "incremento desmesurado" de esta tasa. Estas declaraciones, según ha dicho el delegado en una nota de prensa, "demuestran un profundo desconocimiento" dado que "no ha habido cambios ni en la normativa fiscal aplicable a este recurso ni en la forma de gestión del servicio".

Con respecto al avance de la liquidación de 2023 al que hace alusión el PSOE, el delegado ha explicado que esta tasa se gestiona parcialmente a través de Emasesa, entidad que se asume su gestión de cobro junto con el recibo del agua. La cuenta justificativa de la recaudación se tramita de forma periódica conforme a los acuerdos alcanzados entre la compañía y el Ayuntamiento, de forma que en la actualidad "está pendiente" de aportación la documentación justificativa correspondiente al segundo semestre del ejercicio."Por esta razón, el nivel recaudatorio que ofrece el avance de la liquidación presupuestaria no se corresponde con la gestión real de la recaudación efectivamente obtenida, puesto que está pendiente el registro contable de la liquidación de derechos y recaudación correspondiente a este periodo", según ha detallado Bueno.

Además, ha explicado el edil "por si el PSOE no conoce el funcionamiento de estas tasas, se lo vuelvo a detallar: la parte que gestiona directamente el Ayuntamiento contiene el reconocimiento de derechos actualizado que, en términos netos, alcanza el 89,37% de las previsiones definitivas, pero también ofrece un desajuste temporal en la contabilización de la recaudación debido a la tramitación administrativa que se sigue para el registro de la gestión del cobro", ha añadido Bueno.

Ante las afirmaciones del PSOE sobre los "trucos para esconder información, me parece irrisorio que se atrevan a aseverar algo así después de ocho años de descontrol absoluto y dejación de las necesidades básicas de las ciudad, por no hablar de los impagos que estamos encontrando", ha sentenciado."Si el PSOE no apoya los Presupuestos, tendrá que dar explicaciones a los sevillanos. Se trata de unos Presupuestos que se han elaborado basados en el bien de los ciudadanos y evitando las connotaciones políticas", ha concluido el delegado de Hacienda, para el que el documento presentado no tiene "líneas rojas". "La única línea roja es el interés de Sevilla, que la ciudad funcione y que los sevillanos perciban que hacemos política útil, huyendo de la confrontación. Las cuentas están centradas únicamente en Sevilla, los sevillanos, los barrios y la mejora de los servicios públicos".