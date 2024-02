El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de las zonas privadas de uso público con convenios con vecinos

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha informado este miércoles de que en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebra el lunes, se va a aprobar un modelo de convenio tipo para "resolver un problema que es una demanda histórica de los vecinos", con las zonas privadas de uso público, de modo que el Ayuntamiento asumirá el mantenimiento de estas zonas, implicando en la ciudad a unas 50.000 personas.

En declaraciones a los periodistas, junto al presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, Antonio Toledano, en San José Obrero, Bellido ha explicado que "hay muchas zonas que aunque son abiertas, con jardines, acerado y luminarias, pertenecen a las comunidades de propietarios de los bloques", algo que "históricamente ha sido así y las comunidades son las que han tenido que asumir todo el mantenimiento", con "el cuidado de jardines, la reposición de aceras, sustitución de luminarias y mobiliario urbano, pintar, etcétera".

Según ha expuesto Bellido, "esto siempre ha sido, a su vez, un foco de reclamaciones por parte del movimiento ciudadano, de la federación de vecinos y de asociaciones de vecinos de los barrios afectados, para que el Consistorio comenzara a asumir todas esas labores de mantenimiento en estas zonas, que son de uso público, aunque sean de titularidad privada".

Al respecto, ha comentado que "los sucesivos gobiernos locales se han encontrado con la dificultad de no encontrar la fórmula jurídica adecuada para lograr el objetivo común", si bien ha valorado que "por fin se ha encontrado la fórmula jurídica adecuada", para lo cual "se trabaja desde hace meses muy discretamente desde el gobierno local en esta materia".

Así, ha agradecido el trabajo de los técnicos del Ayuntamiento, especialmente del titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local, José Alberto Alcántara, quien ha logrado hacer una formulación, que permita solventar de una vez por todas esta situación", algo que "ha hecho basándose en muchos meses de estudio", con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y las normativas de otras ciudades y comunidades autónomas.

Por tanto, ha resaltado que "ha logrado sacar una conclusión en la que la fórmula que se va a utilizar es un convenio modelo, que servirá para ir firmando, bien con las comunidades de propietarios, bien con las mancomunidades agrupadas, o si se logran agrupar a través de poderes con varias comunidades a la vez", para que "el Ayuntamiento, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y lo que establece el plan general, que son zonas abiertas, pueda sufragar los gastos de mantenimiento de esas zonas".

En este caso, el regidor ha comentado que habrá que ir "aprobando luego con cada comunidad un convenio concreto con un proyecto de actuación para sus zonas comunes y con la incorporación ya de esas zonas al mantenimiento de todo tipo, desde la limpieza por parte de Sadeco, el mantenimiento de los jardines y la sustitución de toda la pavimentación", entre otras acciones.

Igualmente, ha elogiado "el impulso que han tenido históricamente la Federación de Vecinos y el Consejo del Movimiento Ciudadano", porque "esto es fruto de un trabajo actual, pero de una reclamación de muchos años y de un constante solicitar que esta situación se afrontara". "Son muchos los barrios y las zonas que se pueden ver beneficiadas, porque tiene que partir de la voluntad de los propietarios", ha puntualizado, para apostillar que se trata de "mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos"."ACLARAR LOS DOMINIOS"

Mientras, Antonio Toledano ha indicado que "el documento que hoy se presenta es muy importante" al ser "un punto de partida para intentar solucionar un problema que se arrastra desde hace mucho tiempo", al tiempo que ha recordado que se reclamó que "se hiciera un mapa de estas zonas, porque hay muchas que nadie sabe si corresponden al dominio público o privado", de manera que "con esta fórmula se va a aclarar bastante bien qué tipo de dominio va a existir", ha resaltado.

Por su parte, Juan Andrés de Gracia ha detallado que "en esto se trabaja desde el plan general de 2001, pero empezó a gestarse en 1996", a la vez que ha aseverado que "son zonas que han estado sometidas al pago de los impuestos necesarios en función del orden fiscal en las calles, pero sin tener todos los servicios", y ha añadido que "cada comunidad tendrá que tomar una decisión: si hacerlo un barrio más", o tener iniciativas, como llevar los jardines en una comunidad y que "el Ayuntamiento colabore de la forma que crea conveniente", algo que se analizará, pero "es una fórmula jurídica más compleja y es la que menos solicitan los vecinos", ha apostillado.

En concreto, los convenios serán de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, aunque "si alguna comunidad decidiera dar marcha atrás, lógicamente podría con no renovar el convenio", ha agregado el alcalde, quien ha aclarado que "si una zona deja de ser de uso público, evidentemente el Consistorio no puede sufragar los gastos, porque no tendría sentido".