El Ayuntamiento cierra la pista de atletismo de la Salobreja para corregir "deficiencias" y lograr su homologación

El Ayuntamiento de Jaén está ejecutando obras en el interior de la pista de atletismo del polideportivo de La Salobreja con el fin de obtener la homologación preceptiva para que pueda acoger "cualquier tipo de campeonatos oficiales de ámbito nacional"."La necesidad de corregir las deficiencias del proyecto que inauguró con carencias el anterior equipo de gobierno ha motivado el cierre de la pista", ha afirmado este martes en una nota el concejal de Deportes, José María Álvarez.

En este sentido, ha denunciado las consecuencias generadas por la recepción de las obras derivadas de "un proyecto deficiente", de manera que ha considerado que el anterior equipo de gobierno (PSOE-CS)"no hizo bien su trabajo" y eso ha motivado el cierre de la pista durante el tiempo que requieren los trabajos, de "aproximadamente una semana".

El edil ha criticado que en un proyecto de 1,1 millones de euros no se incluyera la intervención en el interior de la pista, circunstancia que "impedía la homologación de la infraestructura". Al hilo, ha añadido que las obras que se acometen ahora "sí la propiciarán" y permitirán la celebración en marzo de un campeonato de España de lanzamiento de peso y martillo.Álvarez ha detallado que un informe de la Federación Española de Atletismo refleja "no cumplía con los criterios para su homologación, por cuanto la parte interior central no alcanza la altura requerida". Por esta razón, la intervención de la Concejalía de Deportes implica el vertido de 28 toneladas de tierra y el sembrado de 400 metros lineales de césped.

De este modo, la obra consiste en el relleno de la parte central de la pista, la vegetal, con más de cinco centímetros de tierra para alcanzar la altura homologable para las competiciones de lanzamiento. La tierra vegetal esparcida contiene turba y mantillo para propiciar la siembra de césped.

Además, para evitar que el vertido cubra el sistema de riego, la empresa adjudicataria elevará su nivel, al objeto de que realice la aspersión en buenas condiciones. "El equipo de gobierno anterior gastó 80.000 euros sin contrato en una intervención similar sin que sirviera para nada", ha concluido.