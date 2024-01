El Ayuntamiento devolverá más de mil euros a diez contribuyentes que pagaron de más por un error de gestión

El Ayuntamiento de Granada, dentro de su campaña de mejora de la gestión de cobros y pagos, ha tramitado expedientes para devolver a diez contribuyentes un total de más de 1.080 euros que les habían sido cobrados indebidamente. En concreto, habían pagado el doble de las sanciones de tráfico que debían de abonar por un fallo en el sistema acordado con Correos para ello.

Así lo ha explicado la concejal de Economía de Granada, Rosario Pallarés, en la comisión informativa del ramo, que ha presidido este martes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada.

Un cobro indebido que ha atribuido en una nota de prensa del Ayuntamiento de Granada, que gobierna el PP, tras la reunión al anterior equipo de gobierno local, del PSOE. Pallarés ha explicado también que "realmente el error municipal afectó a 17 personas, de los que diez abonaron sus sanciones por duplicado, y a ellos hemos tenido que devolver las distintas cantidades y al resto proceder al cierre de sus expedientes".

La responsable de Economía ha afirmado que "en la gestión de los tributos es tan importante que pague todo el mundo, como que se pague lo que es justo, ni más ni menos. Lo de menos es la cantidad que se debe devolver, pero sí es importante el mensaje que se traslada al ciudadano", aseveró.

Ha explicado que esta "ceremonia de la confusión" se inició con un convenio firmado en el año 2020 entre el Ayuntamiento y la Sociedad Estatal de Correos para que los contribuyentes pudieran pagar sus deudas también mediante un giro postal."Hasta ahí, todo correcto", ha señalado Pallarés. "El problema surge cuando, incomprensiblemente, el Ayuntamiento de Granada no le facilitó a Correos una cuenta para transferir esos fondos y, por tanto el dinero abonado por los ciudadanos, se quedaba en una cuenta de Correos. Eso implica que el Ayuntamiento no daba por saldada la deuda porque el dinero no había llegado".

La Concejalía de Economía detectó el error y se puso en contacto con Correos para resolverlo, tanto para solicitar la reactivación del convenio, como para "trasladarle la existencia de esta irregularidad". "Según me han comunicado, tienen unas cantidades que no puede devolver, porque no conoce la identidad de los contribuyentes, y que tampoco pueden pasarlas al Ayuntamiento porque no tienen ninguna cuenta municipal", ha lamentado la edil.

El error, que según la responsable municipal de Economía se ha prolongado a lo largo de estos dos últimos años, ha afectado a 17 expedientes por sanciones de tráfico que se pagaron a través de giro postal en noviembre del año 2021."Si el procedimiento hubiera funcionado bien, estos contribuyentes hubieran visto cancelado su deuda y ya está", ha señalado la edil, "pero la realidad es que durante los dos años de mandato del PSOE está situación no se resolvió, sino que se penalizó a los ciudadanos por un error del Ayuntamiento. Ha sido este equipo de gobierno, desde el área de Economía, el que se ha puesto a trabajar en cuanto hemos tenido noticia de esta circunstancia".

Así, según ha explicado, de los 17 contribuyentes, 16 pagaron sus deudas en periodo voluntario y uno en periodo ejecutivo. "De los 16 que pagaron el periodo voluntario, 10 volvieron a abonar el importe de la sanción ante el requerimiento por vía ejecutiva realizado indebidamente por el Ayuntamiento, aunque en paralelo recurrieron", ha relatado Rosario Pallarés."Son estos a los que le vamos a devolver en conjunto más de mil euros. A su vez, vamos a proceder a cerrar los otros siete expedientes, cuyas sanciones hay fueron abonadas a través de giro postal"."Es justo reconocer esta situación de indefensión en la que se han visto estos contribuyentes por culpa del Ayuntamiento", ha concluido la concejal de Economía. "Y es todavía más grave que este error no se haya resueltos en dos años, una circunstancia de la que es responsable el PSOE. Estas personas pagaron en noviembre de 2021 y hemos empezado a resolverlo, en cuanto hemos tenido conocimiento, en noviembre de 2023".