El Ayuntamiento dispondrá de los 3,3 millones del bus urbano para pagar facturas

El Ayuntamiento de Jaén dispondrá de los 3,3 millones reservados para la licitación del contrato del autobús urbano y lo destinará a pagar facturas, entre ellas las de la luz. Así ha quedado aprobado en el pleno extraordinario convocado para desestimar el recurso de reposición interpuesto por el PSOE con la intención, según el PP, de evitar que dicha partida se utilizara en otros fines que no fuera el inicialmente previsto.

El punto ha salido adelante con los votos a favor de PP y Jaén Merece Más, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. La desestimación del recurso permitirá al Ayuntamiento, según ha detallado el concejal de Hacienda, Francisco Martínez, proseguir los trámites para pagar deudas contraídas con diversas empresas, entre ellas la adjudicataria del servicio de limpieza de los colegios, cuya gestión "peligra por el impago".

El recurso del PSOE, según ha dicho el concejal, también ponía en riesgo el suministro de combustible a los vehículos de la Policía Local y el pago de facturas a Endesa, que había advertido que llevaría a cabo cortes de suministro en el castillo de Santa Catalina, el teatro Infanta Leonor y en las instalaciones deportivas, entre otras dependencias.

El concejal de Hacienda ha desgranado durante su intervención en el pleno el soporte jurídico que sustenta la desestimación. En este sentido, el edil ha aclarado que no sólo no se ha prescindido del procedimiento establecido sino que la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala la desestimación. Además, ha resaltado que a la modificación de crédito no se ha opuesto ni formulado ninguna alegación la sociedad mercantil a la que afecta la resolución.

Por su parte, La concejala socialista África Colomo, ha señalado que es "absolutamente falso" que el recurso de reposicion interpuesto por el Grupo Municipal Socialista suspendiera la tramitación de los pagos a los proveedores tal y como sostiene el gobierno local (PP-JM+).

De hecho, según Colomo, la desestimación del recurso "ni tan siquiera necesitaba de un pleno, tan solo de dejar pasar el plazo de un mes y que el sentido del silencio fuera positivo para sus pretensiones". "Es una pantomima además porque hay liquidez suficiente para pagar a proveedores", ha dicho la edil socialista.

Junto a ello ha recordado al PP las palabras de sus antecesores en el Ayuntamiento, Manuel Bonilla y Jesús Ortega, quienes pedían utilizar los 30 millones de euros que había en el Consistorio en cuentas. "Por tanto, dinero hay. El PP solo quiere hacer oposición a la oposición y está manchando la imagen de la ciudad, del Ayuntamiento e incluso cuestionando la capacidad de prestar servicios para ocultar su incapacidad", ha dicho Colomo.

La edil socialista ha hecho hincapié en que el PP "esconde una ilegalidad" en el acuerdo adoptado en el pleno de octubre y es que lo que "pretenden revocar un acuerdo plenario con una propuesta sin informes ni de intervención ni de secretario prescindiendo del procedimiento administrativo, por tanto nula de pleno derecho"."Mienten descaradamente, diciendo a proveedores y a quien quisiera ponerle el oído que el recurso suspende la capacidad del Ayuntamiento de pagar", ha señalado Colomo y ha advertido que las empresas que tienen que optar a licitaciones municipales "reciben con este tipo de actitudes un mensaje muy negativo de la capacidad del Ayuntamiento, mensaje que además traslada su propio alcalde"."Usted está más a su promoción personal y política fuera de Jaén. Póngase a trabajar de una vez y deje de mirar a otro lado, de buscar excusas y espantar a empresas", le ha dicho Colomo al alcalde.

Por último, ha concluido que el Ayuntamiento "no se puede permitir un solo minuto de parálisis" y ha añadido que el PP y JM+"ni siquiera solicitaron a Intervención un estado de ejecución presupuestaria para plantear en septiembre las modificaciones presupuestarias que permitieran los pagos, aquellas que sí son posibles y con arreglo a la normativa vigente".