El Ayuntamiento activa el dispositivo para garantizar la accesibilidad al cementerio por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la accesibilidad y la limpieza con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, con, entre otras medidas, el refuerzo de las líneas de autobús 13 y C35, la ampliación del horario del cementerio o el aparcamiento gratuito en las inmediaciones del camposanto los días 28 y 29 de octubre y 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, entre las 8,00 y las 19,30 horas.

Además, junto a la intensificación de la limpieza en la zona coincidiendo con la mayor afluencia de personas --que llevará a cabo Inagra-- el Consistorio reforzará la presencia de la Policía Local en los accesos al cementerio con un dispositivo especial formado por casi 50 policías locales --36 agentes y doce mandos--, que velarán para que el tráfico "sea lo más fluido posible y controlarán que no exista venta ambulante no autorizada, con especial atención a los puestos de venta de flores y artículos religiosos que no cuenten con autorización municipal".

En este sentido, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha pedido a la ciudadanía que utilice el transporte público para acceder al camposanto, evitando así desplazamientos innecesarios en vehículo privado que pudieran dar lugar a posibles colapsos, especialmente durante los días y horarios de máxima afluencia de personas.

Como novedad, Granada será la primera ciudad de Andalucía, que, a través de la empresa municipal del cementerio, Emucesa, integra un servicio de localización de fallecidos a través de la web, apostando por las nuevas tecnologías que mejoren el acceso de la ciudadanía a la información. Desde esta premisa, se ha incorporado a la página web la sección de 'Búsqueda de fallecidos'.

Tal y como ha informado la regidora, los servicios ordinarios de Inagra se están viendo reforzados y pasarán a tener en todo el Paseo de la Sabica una frecuencia diaria a partir del lunes 30 de octubre, apoyados por operarios con soplahojas y barredora que garanticen que los accesos al cementerio, especialmente el vial principal que llega desde la Alhambra, estén en las mejores condiciones ante la visita prevista de miles de personas.

Junto a esto, ya se ha duplicado la frecuencia de recogida mediante un vehículo especial del contenedor grande caja abierta para el depósito de flores y coronas del cementerio con la que se pretende atender la exigente demanda y que continuará durante unos días más pasado el 2 de noviembre.

Por último, la alcaldesa ha resaltado que, en la entrada a las instalaciones del cementerio, cuya limpieza depende de Emucesa, los servicios de Inagra están llevando a cabo una recogida diaria de lunes a sábado de los contenedores para papel-cartón y para envases ligeros.

También ha señalado Marifrán Carazo que, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía, se amplía durante estos días el servicio de taxis, concretamente desde el pasado 27 de octubre y hasta el 1 de noviembre. Además, y con motivo de esta festividad se permitirá el acceso de vehículos con movilidad reducida desde el 14 de octubre al 1 de noviembre, ambos inclusive, de 9,00 a 11,00 horas.

El dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento contempla como otros años la ampliación del horario del cementerio de San José, que estará abierto ininterrumpidamente de 8,00 a 20,00 horas hasta el sábado, día 28, aunque a partir del domingo 29 el horario cambiará y se podrá visitar desde las 9,00 horas hasta las 18,30 horas.

El servicio de escaleristas funcionará en horario ininterrumpido de 9,00 a 18,00 horas del 12 de octubre al 1 de noviembre, ambos inclusive; y desde el 21 de octubre al 1 de noviembre habrá puestos florales fuera de los locales que normalmente desempeñan esta tarea.

También habrá un servicio de ambulancias de forma ininterrumpida el día 28, 29, 31 de octubre y 1 de noviembre, y tanto Protección Civil como Bomberos del Ayuntamiento dispondrán de un dispositivo permanente por si fuera necesaria su intervención a lo largo de estas jornadas.

Por último, y como en años anteriores, se celebrará el ya tradicional concierto 'Música para el recuerdo', que tendrá lugar el 1 de noviembre a las 12,00 horas en el Patio de San Julio, a cargo de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada.