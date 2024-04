El Ayuntamiento pavimenta un gran solar de Valdezorras como zona de parking merced a la "demanda histórica"

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha acondicionado el solar comprendido entre las calles Camino de Los Rojas, Jaguar y Armadillo en Valdezorras, un gran espacio de 1.800 metros cuadrados, que servirá como aparcamiento estable y que sufría desde hace décadas una importante inestabilidad en su terreno, provocado por el paso del tiempo y por las fuertes lluvias que formaban grandes socavones.

La obra, según destaca el Ayuntamiento, atiende una "demanda histórica" de los vecinos de este barrio que trasladaban al Consistorio la insalubridad del terreno, así como los grandes problemas que ocasionaban a sus vehículos el estado de este espacio fundamental como bolsa de aparcamientos de Valdezorras.

Los trabajos, que han tenido una inversión de 20.000 euros, han servido para acondicionar el terreno con un nuevo pavimento mediante material granular filtrante que impide la formación de charcos y que facilita el mantenimiento del espacio, así como el acceso natural de vehículos que podrán aparcar con garantías en este espacio.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha señalado la importancia de estos trabajos "que no tienen otro fin que mejorar el día a día y la calidad de vida de los vecinos de Valdezorras"."Atendemos esta demanda que venían reclamando desde hace décadas al Ayuntamiento y que este equipo de gobierno no ha dudado en solucionar. Se trata por tanto, como todas las operaciones de este tipo, de una intervención rápida y corta en el tiempo que supone, no obstante, importantes mejoras para la vía y la plaza y, en especial, para la seguridad del paso de vehículos en la misma"."Sabemos que hay muchos espacios como estos en Sevilla y numerosos problemas que tenemos que atajar tras la dejadez de años, pero estoy convencido de que con paso firme le iremos poniendo solución. En los pequeños detalles está también la mejora de los barrios, esos en los que estoy trabajando calle a calle para poder facilitar el día a día de mis vecinos", ha indicado Sanz.