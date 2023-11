El Ayuntamiento recuerda que los locales deben pedir permiso para celebrar cotillones y revisarán cada caso

El Ayuntamiento de Cádiz ha recordado que aquellos locales que planeen organizar algún evento extraordinario, como cotillones de Fin de Año, deberán contar con la autorización para ello y que inspeccionará todas las solicitudes que se presenten para comprobar que cumplen la normativa municipal vigente a este respecto.

Desde el Ayuntamiento gaditano han explicado a Europa Press que estas revisiones se aplicarán en eventos extraordinarios que se organicen con motivo de las fiestas navideñas y que en el caso de los cotillones, el plazo para solicitar estos permisos finaliza el próximo 11 de diciembre.

De esta manera, una vez se hayan recabado todas las solicitudes, los técnicos municipales serán los encargados de revisar cada una de ellas para comprobar que reúnen con los requisitos para acoger eventos multitudinarios de este tipo y en base a la normativa existente.

Cabe señalar que en el bando municipal para los cotillones de Navidad, publicado el 2 de noviembre, se indica que deben presentar autorizaciones todos aquellos locales en cuya licencia estén autorizados para el desarrollo de otra actividad, sean o no de espectáculos públicos y actividades recreativas, o en aquellos salones de celebraciones, salas de fiestas, teatros y auditorios en los que el promotor del cotillón sea distinto al titular de la licencia del local. Además, se prohíben los cotillones que no cuenten con el pertinente permiso municipal, siendo éstos suspendidos inmediatamente si se llevan a cabo.

No obstante, los establecimientos que estén considerados como salas de fiestas, salones de celebraciones, teatros y auditorios no necesitan autorización expresa para acoger un cotillón siempre que no se produzcan alteraciones ni en las condiciones técnicas ni en la distribución del espacio.

Desde el Ayuntamiento han explicado que no se han realizado revisiones extraordinarias tras los incendios ocurridos en dos discotecas en Murcia, en los que fallecieron 13 personas, ya que estas comprobaciones se llevan a cabo cuando se solicita la licencia de inicio de actividad y que suelen hacerse en caso de que se pidan autorizaciones para algún evento extraordinario.