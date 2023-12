El Ayuntamiento aprueba refinanciar una deuda de 514 millones a cambio de contener el gasto y subir impuestos

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado refinanciar una deuda de 514 millones con Hacienda a cambio de medidas dirigidas tanto a la contención del gastos como el aumento de ingresos vía subida de impuestos, en concreto, los de actividades económicas (IAE) y de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).

Ha sido el punto principal de una sesión extraordinaria y urgente celebrada este viernes y ha salido adelante con el voto afirmativo del equipo de gobierno (PP y Jaén Merece Más) y del PSOE, mientras que VOX se ha abstenido.

El concejal de Hacienda, Francisco Joaquín Martínez (PP), ha explicado que el Consistorio de la capital --uno de los más endeudados de España-- tenía como deuda financiera "seis préstamos que suman un total de 490 millones de euros", de los que había que hacer frente antes de final de este año a un pago de 19 millones de euros.

A ello ha unido una deuda de en torno a 24 millones "de pago a proveedores de 2022-2023 que no estaban acogidos a financiación, sino que lo que se estaban haciendo eran retenciones de la PIE de un millón y medio aproximadamente anual".

De este modo, se ha planteado "refundir todos esos préstamos que suponen un total de 514 millones de euros en ocho préstamos nuevos", con con un interés de hasta el 4,65 por ciento en algunos, previa negociación con Ministerio de Hacienda. Y es que se trata de préstamos con el fondo de ordenación de este departamento estatal que, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los articula con entidades financieras.

Los seis primeros préstamos que se refinancian suponen pasar de 19 millones de euros de pagar en este mes de diciembre a pagar 5,9 millones, que ya se pagaron ayer" y el resto "se continuará pagando hasta 2050".

Además, se suscriben dos préstamos nuevos por importe de 24 millones de euros, correspondientes al pago a proveedores y "que se empezarán a pagar a partir del año que viene y que se financian hasta el año también 2050".

Para obtener el visto bueno de Hacienda, según ha detallado el edil, el Consistorio se compromete a aplicar medidas de contención de gasto y en materia de gestión, pero también de ingresos, vía subida de impuestos."Si no refinanciamos la deuda, tendríamos que pagar esos 19 millones, que no era posible pagarlos en estos momentos, y en el futuro podríamos tener problemas tanto para la prestación del servicio como con lo que es el pago de nóminas de trabajadores del Ayuntamiento. Entonces, aunque no queríamos, no hemos visto en esa obligación de adquirir esos compromisos", ha dicho.

En concreto, a lo largo de 2024 se incrementarán el de actividades económicas (IAE) y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Este último del tres al cuatro por ciento, mientras que el primero, se pretende equiparar a la media de las capitales andaluzas, ya que actualmente está"bastante más bajo", del 1 al 0,5 por ciento de coeficiente, y "en el resto de capitales de provincia está hasta el 3,80 en algunas"."Con eso hemos conseguido llegar al acuerdo y refinanciar la deuda, en unas medidas que no queríamos tomar, pero que nos hemos visto obligados, intentando por lo menos subir los impuestos en la menor medida posible y que sean no al conjunto de la población sino a los menores sectores de población posible", ha comentado Martínez.

PUNTO DE PARTIDO

Desde el PSOE, por su parte, se ha destacado su apoyo en el pleno al equipo de gobierno para que pueda acogerse a las medidas propuestas por el Gobierno de España "para salvar en 2024 un punto de partido" con la deuda de la ciudad.

Al respecto, el portavoz, Julio Millán, ha subrayado la lealtad del grupo socialista al votar a favor de la propuesta de refinanciación de préstamos que autorizó el 9 de noviembre el Gobierno de España, a pesar de que ni las condiciones de los préstamos ni las medidas de ajuste propuestas a cambio se hayan consensuado con la oposición.

Ha añadido que este voto refleja, en primer lugar, que el PSOE "va a estar apoyando las decisiones del equipo de gobierno en situaciones complejas como las de la deuda", de modo que han ofrecido lealtad institucional aunque en seis meses no han tenido "ni una sola reunión para abordar esta situación económica"."Y había una resolución del 9 de noviembre del Gobierno de España, solo 24 horas después de la petición municipal, aceptando mejores condiciones hasta 2050 de algunos de estos préstamos y la refinanciación de otros al interés que ha podido conseguir el Consistorio, lo que indica la rápida respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez", ha dicho, no sin añadir que, por tanto, "ha habido tiempo de sustanciar este asunto sin las prisas del pleno extraordinario", celebrado sin comisión de Hacienda previa.

En cualquier caso, ha pedido "que se coja el toro por los cuernos, se asuma la responsabilidad de gobernar y se trabaje con eficacia". "Ahí PP y JM+ nos van a encontrar porque, hasta la fecha ha habido mucho ruido y pocas nueces", ha declarado Millán, que también ha pedido a la Junta "que se sume con medidas propias".

Con respecto a las operaciones aprobadas, el concejal socialista Francisco Lechuga ha señalado que "el Gobierno de España entrega un balón de oxígeno al Ayuntamiento autorizando a que no pague 19 millones en préstamos hasta diciembre de 2024".

AUMENTO DE LA DEUDA

"PP y Jaén Merece Más han salvado un 'match point' para solventar problemas acuciantes de Tesorería, pero su opción pasa por refinanciar préstamos con un interés de hasta el 4,65 por ciento en algunos de ellos, con lo que, no nos engañemos, aumentamos la deuda", ha precisado.

Ha edil ha subrayado, igualmente, que las medidas "son las propuestas por el equipo de gobierno local", que no se trasladaron a la oposición ni se consensuaron hasta que ya han sido planteadas al Ministerio de Hacienda."A nadie se le escapa que para poder cumplir estas condiciones se han aprobado medidas gravosas para ciudadanos y empresarios especialmente como subir el impuesto de actividades económicas del 0,75 al 2,38 por ciento y el impuesto sobre construcciones instalaciones y obras (ICIO) del tres al cuatro por ciento, algo que choca con su anuncio del mes de junio de que no se subirían los impuestos", ha afirmado el edil.

También se proponen al Ministerio otras medidas como aumentar los ingresos por inspecciones y por recaudación tributaria. Sin embargo, "choca con otra propuesta de no incrementar los recursos humanos del Ayuntamiento, con lo que difícilmente las áreas de inspección y recaudación podrán cumplir con el objetivo de mejorar los ingresos municipales por estos conceptos".