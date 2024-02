El Ayuntamiento reforzará las "concesiones" en la gestión del deporte: "No se trata de privatizaciones"

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado un proceso de cambio en su modelo de gestión del deporte municipal, según ha indicado el concejal del ramo, Jorge Iglesias, del PP, después de que el PSOE afirmara este pasado jueves que el gobierno local quiere privatizar el pabellón Bola de Oro. En este contexto, el edil ha explicado que se reforzarán las "concesiones administrativas" y que "no se trata de privatizaciones".

En una nota de prensa, el concejal de Deportes también se ha referido específicamente al complejo deportivo Bola de Oro, del que ha indicado que se ha iniciado "un proceso de estudio de la situación actual de la instalación para buscar posibles oportunidades de gestión".

Iglesias ha afirmado que "la sociedad ha cambiado en los últimos años y también lo ha hecho el deporte, pero no el modelo de gestión del deporte municipal, que no se ha adaptado al a nueva realidad"."Las administraciones, a través de la ley de contratos, tienen la posibilidad de prestar sus servicios a los ciudadanos de manera directa o de forma indirecta a través de concesiones administrativas en la que se busca la colaboración público-privada. En esta fórmula creemos firmemente porque ha demostrado que es un modelo rentable para las empresas y útil para los ciudadanos y para los ayuntamientos", ha aseverado."Además, ya tenemos experiencias muy exitosas en Granada con este modelo de gestión. Los ejemplos más claros son los centros deportivos Antonio Prieto Castillo (Inacua) y O2 Wellness Neptuno, que funciona desde hace 20 años y por el que pasan miles de granadinos a diario para practicar deporte"."Esta concesión municipal debe ser un fórmula interesante para todos porque ha funcionado con gobiernos municipales de PP, PSOE e incluso CS", ha añadido el concejal de Deportes de la capital granadina.

Por último, Iglesias ha incidido en que "no se trata de una privatización sino de concesiones administrativas controladas en todo momento por los funcionarios del Ayuntamiento de Granada. Además, este modelo no sólo asegura los puestos de trabajo, sino que crea más en el sistema deportivo"."Y tampoco supone una subida de costes para el ciudadano, tal y como se puede comprobar con los precios que ya hay en las concesiones administrativas existentes, ya que estos están controlados por la propia Concejalía. Otra de las ventajas es que la concesión supone una notable mejorar en el equipamiento deportivo de la instalación con una inversión privada que el Ayuntamiento de Granada no podría en ningún caso afrontar".