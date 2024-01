El pleno del Ayuntamiento reprueba al portavoz del PSOE por "graves" afirmaciones sobre posible compra de votos

El pleno del Ayuntamiento de Jaén ha aprobado este miércoles la reprobación del portavoz del PSOE, Julio Millán, por unas "graves" y "desafortunadas" declaraciones sobre compra de votos que "tradicionalmente" se podría haber producido en alguna zona de la ciudad.

La sesión extraordinaria ha sido convocada por el alcalde, Agustín González (PP), "a instancias de Vox" y ha tenido como único punto del orden del día la "condena" de esas manifestaciones y la petición para asumir "responsabilidades políticas" dejando su acta de concejal. Ha salido adelante con los votos de ambos partidos y de Jaén Merece Más, mientras que el grupo socialista se ha ausentado del salón de plenos.

El portavoz de Vox, Manuel Ureña, ha justificado la propuesta ante "frases lapidarias' de Millán en medios de comunicación, como que 'la compra de votos se suele producir, los que somos de Jaén lo conocemos' o 'la posibilidad de compra de votos en un colegio donde ha habido tradicionalmente'.

Unas palabras que tenían como marco las informaciones sobre la investigación judicial de un presunto montaje sobre una supuesta compra de votos. En la jornada de reflexión de las elecciones municipales de 2023, el PSOE denunció ante la Policía Nacional esa posible compra y se apuntaba como supuestos responsables a los entonces concejales del PP Antonio Losa y Manuel Palomares.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Jaén decidió en noviembre su archivo en un auto en el que no se pronunciaba sobre la derivación que tuvo esta denuncia y que se corresponde con la detención de dos vecinos de Jaén por un presunto montaje sobre esa supuesta compra de votos.

Al respecto, Ureña ha considerado que, pese a sus declaraciones, Millán "en todos estos años no ha denunciado lo que sin duda son hechos tipificados penalmente", sobre esa compra de votos, y, pese a haberle requerido "aclaraciones y explicaciones suficientes", hay una "callada por respuesta"."Son (afirmaciones) de una gravedad palpable y no podemos correr sobre ellas un tupido vuelo. Tenemos, además, la circunstancia de que existen diligencias judiciales de carácter penal abiertas y que se están tramitando por un jugado de Instrucción de Jaén sobre falsas denuncias o maquinaciones sobre supuestas tramas de compra de votos realizadas con la finalidad de desprestigiar al adversario político o influir en el resultado electoral", ha comentado.

En este punto y "con independencia del resultado" de ese proceso judicial, Ureña ha defendido la necesidad de "depurar responsabilidades políticas" a través de esta reprobación y de la solicitud para que Millán abandone el acta de concejal.

Por su parte, el portavoz de Jaén Merece Más, Manuel Carlos Vallejo, ha lamentado que la sesión plenaria aborde un tema "realmente grave", "que no es agradable" ni positivo "para la ciudad ni para su salud democrática"."Afirmaciones como estas por parte del portavoz del PSOE están fuera de lugar y, si no quiso decir eso, debería aclararlo porque dejan en muy mal lugar a quien sabe que eso ocurre y no ha sido capaz de denunciarlo, habiendo sido incluso alcalde de la ciudad", ha dicho.

En este sentido, ha demandado "que no se ensucie el nombre de Jaén con hechos como este" y que "se despejen todas las dudas sobre esta y cualquier otra cita electoral, previa o posterior"; al tiempo que ha deseado que el grupo socialista hubiera dado "las explicaciones necesarias" en esta sesión.

Precisamente en su ausencia y falta de explicaciones, el edil ha justificado el apoyo a los dos puntos de la propuesta, tanto la reprobación como la solicitud del acta de concejal de Millán, cuya actuación "muy decepcionante" ha lamentado. Sobre la dimisión, ha matizado que podrían haberle dado "una segunda oportunidad" para que "se retracte" si hubiera comparecido y ofrecido aclaraciones.

A su juicio, la responsabilidad política "no debe limitarse solo a las acciones judiciales" y es fundamental "la ejemplaridad", que exige que ciertos comportamientos no queden sin consecuencias. "Hay situaciones en las que el cese o dimisión son parte necesaria de esa construcción cívica y de ejemplaridad que debemos dar los actores políticos y que nos exige la convivencia democrática", ha declarado.

DÍA TRISTE

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz del PP, Mónica Moreno, para la que se trata de "un día triste para Jaén, para el Ayuntamiento y para la ciudad", en el que "por primera vez en democracia" se solicita la reprobación del portavoz de un grupo municipal.

Sin embargo, lo ha considerado "necesario", dejando claro "el profundo respeto" de su partido a la justicia y su "absoluta colaboración desde el primer momento en el esclarecimiento de estas acusaciones totalmente desafortunadas" por parte de Millán.

Tras recordar que el PP ha venido pidiendo "depurar responsabilidades políticas", ha subrayado que los cargos públicos deben "ser especialmente escrupulosos" con "la honestidad y el respeto a las instituciones" y ha afeado al PSOE que parezca no saberlo con declaraciones y actitudes que reflejan "falta de principios, de ética y de moralidad"."Millán y su grupo se equivocaron ese 27 de mayo al intentar inculpar a dos de mis compañeros inocentes, como así lo ha demostrado una investigación policial y el juzgado al retirar la denuncia (...) Y se vuelve a equivocar al faltar a la obligación de poner en conocimiento de la autoridad correspondiente actos delictivos como los de las compras de votos", ha indicado.

Tras apuntar que "el tiempo de las disculpas ha pasado y es el momento de las responsabilidades políticas", Moreno ha rechazado que se trate de "un juicio paralelo". Así, ha defendido que es un "ejercicio de responsabilidad democrática" y ha incidido en el respeto a la justicia."No todo vale en política. Y confiamos en que todo, antes o después, será aclarado y las correspondientes responsabilidades serán asumidas por las personas implicadas", ha dicho, no sin preguntar a Millán si dimitirá si es citado como investigado "para evitar el desprestigio de esta institución".

Finalmente, ha coincidido con los otros portavoces en criticar la ausencia de los socialistas del salón de plenos, cuestión sobre la que también ha hablado el alcalde una vez se ha aprobado la propuesta y antes de cerrar la sesión, que apenas ha durado 45 minutos.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO

González ha detallado que el PSOE "tampoco asistió" al pleno extraordinario del 13 de noviembre y traspasó"una línea roja que es la de la responsabilidad". De modo que, con el de este miércoles, "es la segunda vez en seis meses que decide no asistir a un pleno, algo que es de obligada responsabilidad".

Por ello, y recogiendo la propuesta realizada desde el PP, ha anunciado cambios en el reglamento orgánico municipal de 1991, "que es el que rige actualmente" en la materia y que "obvia totalmente cualquier consecuencia que pueda tener el hecho de una asistencia injustificada"."Vamos a trabajar en esa modificación del reglamento para que esta falta de responsabilidad y de respeto a todos los jiennenses no vuelva a suceder porque la democracia exige eso, exige responsabilidad, rendición de cuentas y ejemplaridad", ha declarado el regidor.