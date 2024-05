El Ayuntamiento retira toda su campaña de sensibilización contra agresiones sexuales ante la "controversia"

El Ayuntamiento de Almería ha decidido finalmente retirar toda la campaña de sensibilización contra agresiones sexuales bajo el lema 'Si dice no, no es sexo. Es agresión' ante la "controversia" generada con la colocación de un diseño de cartel, cuyos ejemplares se retiraron, en la que aparecía un menor de edad con el mismo enunciado."Dada la polémica originada por uno de los carteles, colocado por error y que fue retirado en cuanto tuvimos conocimiento de su inclusión, entendemos que el citado objetivo no se ha cumplido, ni se va a cumplir, al quedar solapado por la controversia suscitada al respecto", ha justificado en un comunicado el Consistorio almeriense.

La campaña municipal enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género contaba con 28 soportes publicitarios en la ciudad, algunos de los cuales mostraba el polémico diseño que "por error" fue producido y publicado.

Como consecuencia de ello, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP) ha ordenado la retirada de la totalidad de los carteles y la suspensión de la campaña, valorada en unos 18.000 euros, como además habían sido solicitado desde distintas formaciones políticas, instituciones y organizaciones.

No obstante, el Ayuntamiento ha asegurado que continuará realizando campañas de concienciación, "como hemos venido haciendo con regularidad" para visibilizar la "condena a cualquier tipo de agresión sexual o violencia de género", al tiempo que se seguirá"velando por la defensa y la protección de los menores".

La propia regidora lamentaba este miércoles el "tremendo error que se ha cometido" en relación al cartel incluido en una campaña, cuyo contenido se viralizó en redes rápidamente."Estoy horrorizada", manifestó a través de un mensaje en su perfil de la red social 'X', donde incidió en que el objetivo de la campaña era "denunciar las agresiones sexuales" a menores. "Ya hemos pedido disculpas y los carteles se han retirado de inmediato. Estoy segura de que no volverá a pasar nada parecido", afirmó.