Azucarera de Torre del Mar y oficinas de Turismo de Vélez, certificadas con la norma de accesibilidad universal

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Pérez Atencia, ha informado este jueves de la obtención de la certificación de Sistemas de Gestión de Accesibilidad Universal, basado en la norma de referencia UNE 170001-2:2007, en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen-Antigua Azucarera, Oficina de Turismo de Torre del Mar y Punto de Información Turístico de Vélez-Málaga.

Pérez Atencia ha señalado que "desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, impulsado por el Área de Turismo del Ayuntamiento, se ha trabajado en la implantación de un Sistema de Gestión de Accesibilidad Universal en distintos edificios públicos de uso turísticos", como son estos tres.

El objetivo es "mejorar la accesibilidad de entornos y espacios municipales de uso turístico, garantizando el acceso a cualquier tipo de visitante y turista y garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para todos", ha manifestado.

La implantación y certificación de Sistemas de Gestión de Accesibilidad Universal (basado en la norma de referencia UNE 170001-2:2007) en edificios públicos de usos turísticos "nos ayuda a disponer de herramientas de gestión que permitan eliminar barreras, no sólo físicas, sino a la comunicación e información, a través del establecimiento de acciones de mejora y garantizando la mejora continua de la gestión de la accesibilidad universal en dichas instalaciones de uso turístico de nuestro destino", según el edil.

Para Atencia, "la accesibilidad ha pasado a convertirse en un factor intrínseco a la calidad turística, ya no se puede concebir un turismo de calidad, cuando este no está al alcance de todos; el turismo de calidad debe ser accesible a todos y nadie debe quedar al margen de éste por ninguna razón o circunstancia"."La inclusión y la no discriminación de las personas con diversidad es una obligación recogida en la legislación española. En el turismo también se debe considerar, ya que todo el mundo tiene derecho al ocio y al disfrute de su tiempo de vacaciones en las mismas condiciones independientemente de sus capacidades", ha señalado.

Pérez Atencia ha destacado "los esfuerzos realizados por parte de todo el personal del Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen-Antigua Azucarera, la Oficina de Turismo de Torre del Mar y el Punto de Información Turístico de Vélez, la implantación del Sistema de Gestión" y también el asesoramiento técnico de Q Innovate Consultores.

Esta certificación es "muestra de nuestro compromiso social con la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, independientemente de sus capacidades, ofreciendo servicios y entornos cada vez más accesibles para todos", ha incidido Pérez Atencia.

El edil ha finalizado recordando que "esta actuación se encuentra enmarcada dentro del Plan Estratégico de Sostenibilidad Turística en Destinos, financiada a través de los Fondos Next Generation (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU), con el objetivo de convertir nuestro destino turístico en un destino más sostenible, innovador y competitivo".

Por otro lado, Pérez Atencia ha presentado, junto al concejal de Infraestructuras, Jesús María Claros, las actuaciones realizadas en la calle Miguel Hernández y su plaza ajardinada anexa, en Torre del Mar, que ya vuelven a estar al servicio de la vecinos tras completarse los trabajos de reacondicionamiento en los que se han añadido más zonas verdes y nuevos aparcamientos.

El trabajo ha estado financiado por el Ayuntamiento de Vélez, con un importe de 229.728,23 euros, y ha corrido a cargo de la empresa 'Agua y Energía de Granada S.L.' con una duración de algo más de cinco meses.