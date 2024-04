BComú urge al Gobierno a traspasar la Jefatura de Via Laietana a entidades memorialistas

El grupo municipal de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona presentará una proposición en el pleno de este viernes en la que urge al Gobierno a efectuar el traspaso de la Jefatura de Via Laietana a entidades memorialistas para transformarlo en un centro "para la recuperación y respecto de la memoria democrática".

La proposición también insta al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a fijar un calendario para declararlo como espacio de memoria y que este calendario vaya acompañado de la transferencia del edificio y de sus fondos documentales a instituciones catalanas, informa BComú en un comunicado.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró en una visita al Ayuntamiento el miércoles pasado que la Jefatura será designada lugar de memoria, aunque eso no implica que la Policía vaya a salir del edificio, según indicaron fuentes gubernamentales.

Además, los Comuns también dirigirán dos preguntas al gobierno municipal del PSC: una de ellas sobre la previsión de ampliar el parque público de vivienda en los barrios que no disponen de ningún solar municipal con la compra de "alguna de las aproximadamente 1.200 viviendas que se ofrecen por tanteo y retracto cada año".

La otra es para saber cuál es el acompañamiento que la Oficina per la No Discriminació está haciendo a los denunciantes de casos de transfobia y LGTBIfobia, "teniendo en cuenta que actualmente la oficina no dispone de personal jurídico para acompañar a las víctimas y no hay previsión de su incorporación inmediata".