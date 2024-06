Balanegra celebra sus nueve años con un "emotivo" acto institucional

El municipio de Balanegra ha celebrado este domingo sus nueve años como municipio 103 de la provincia de Almería. El Centro Deportivo y Cultural Javier Aureliano García ha albergado el acto solemne en el que además de festejar la autonomía local de este municipio del poniente se ha rendido homenaje a entidades y personas que han contribuido al desarrollo de Balanegra y a trabajadores municipales que tras años al servicio de los balanegrenses afrontan la jubilación.

El presidente de Diputación de Alméría, Javier Aureliano García, y la alcaldesa del municipio, Nuria Rodríguez, han presidido este acto que ha reunido a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, así como centenares de vecinos del pueblo más joven de la provincia, según informa la Diputación en una nota de prensa.

Javier A. García se ha mostrado "muy orgulloso" junto a sus vecinos balanegrenses ante esta celebración "tan especial para él y para su municipio natal": "Siempre que puedo vengo a este y a todos los actos que se celebran en nuestro pueblo porque me permiten estar con mi gente y volver a mis raíces y al pueblo que me hecho ser lo que soy actualmente. Hace nueve años, logramos algo histórico: Balanegra se constituyó como municipio, marcando el inicio de una nueva era de autogobierno, desarrollo y prosperidad. Este logro fue fruto del esfuerzo y la determinación de todos vosotros, de nuestras familias, amigos y vecinos que trabajaron incansablemente para que nuestra voz fuera escuchada y reconocida"."Quiero agradecer a todos los que han contribuido a todos estos grandes pasos que ha dado este municipio: Nuria como capitana del barco, funcionarios, asociaciones vecinales y cada uno de los balanegrenses. Vuestro compromiso y el amor a nuestro municipio son la columna vertebral de nuestro éxito. Sin embargo, no podemos detenernos aquí. Debemos mirar hacia el futuro con esperanza y determinación", ha añadido el presidente de la Diputación.

Por último, García, tras poner en valor todo lo conseguido por el municipio, ha mirado al futuro para transmitir a todos los vecinos que "vamos a seguir trabajando para hacer de Balanegra un lugar aún mejor para vivir, un lugar donde nuestras familias puedan prosperar. Tenemos muchos desafíos por delante, pero también tenemos la capacidad y la voluntad de superarlos. Pero lo mejor está por llegar, muy pronto lograremos que Balanegra complete la cartera de servicios al ciudadano de nuestro pueblo con un cementerio".

Para concluir, Javier A. García se ha dirigido a los vecinos para decirles que "en este día, recordemos nuestras raíces y celebremos nuestra identidad. Recordemos a aquellos que soñaron con este día y trabajaron para hacerlo realidad".

Por su parte, la alcaldesa de Balanegra ha resaltado "el trabajo y el esfuerzo de los homenajeados que hacen grande nuestro municipio". Rodríguez se ha mostrado orgullosa de lo que "hemos logrado" en estos nueve años: "Balanegra se construye con su administración, sus colectivos vecinales y su gente".

Rodríguez ha repasado los logros y los avances que ha dado el municipio consiguiendo más servicios a lo largo de estos años: "Es un orgullo ver a tantas personas utilizar estas nuevas instalaciones que hace años era un sueño". Además, ha puesto la mirada al futuro para decirle a sus vecinos que tienen "muchos retos y proyectos por delante. "Enfrentamos retos muy importantes para diferentes sectores, como para nuestro principal motor económico, la agricultura, con la gestión del agua y de los residuos, entre otros retos".

HOMENAJES

Durante la jornada se han entregado diferentes distinciones: La Medalla Mérito Deportivo ha sido para Darío Benavides Fuentes; el Escudo de Oro para Isabel Morales Sánchez y Mari Ángeles; la Medalla Social para el Capitán Guardia Civil Isacio Peinado Molina y para la Asociación de Mayores Costa Azul; mientras que el reconocimiento al Mérito Empresarial es para el Supermercado Covirán.