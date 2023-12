La Banda Municipal de Música ofrece este domingo el XXVIII concierto extraordinario de Navidad

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrece este domingo, 17 de diciembre, una nueva edición de su tradicional Concierto Extraordinario de Navidad en la Iglesia Parroquial de los Santos Mártires San Ciriaco y Santa Paula, a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez, volverá a contar con la participación especial de distinguidas voces malagueñas.

En esta ocasión se contará con la presencia del músico, compositor y cantante Francisco Javier Moreno, así como el coro de la Catedral de Málaga y la escolanía Pueri Cantores Málaga, que aparece por tercera ocasión en estos conciertos, ambas dirigidas por Antonio del Pino.

El concierto comenzará con una suite de temas navideños, 'A Most Wonderful Christmas'(Una Navidad más maravillosa), obra del compositor norteamericano Robert Sheldon; seguirá'Twinkling Tunes'(Melodías Centelleantes), la suma de dos canciones del compositor belga Bert Appermont escritas especialmente para niños: La Canción de los Reyes y La Luz de la Navidad.

Seguirá el popular 'Bell Carol'(Villancico de la Campana), orquestado al estilo de las big bands del swing por el norteamericano Rob Romeyn; continuará una nueva sucesión de temas conocidos navideños, unidos en la suite 'A Christmas Carol Fantasy'(Una Fantasía de Navidad) realizada por el compositor y director japonés Takashi Hoshide.

Los coros participantes entrarán para interpretar un tema no específicamente navideño pero siempre actual, 'Pacem in Terris'(Paz en la Tierra) de Monseñor Marco Frisina; y a continuación 'Verbum Caro Factum Est', tema basado en el texto latino de adviento, también de Marco Frisina, con arreglo para banda de Francisco Haro.

La interpretación de los 'Tres Villancicos Españoles', en arreglo de Paul Jennings, dará paso a la interpretación del bajo Francisco Javier Moreno del inolvidable tema cinematográfico 'Have yourself a merry little Christmas'(Ten una pequeña feliz Navidad), escrito por Hugh Martin y Ralph Blaine para la película musical 'Meet me in St. Louis', que interpretó Judy Garland.

El concierto tendrá un primer final con la ya tradicional suite de villancicos y canciones de navidad escrita por el malagueño Carlos Rodríguez, para cuya interpretación se contará con el concurso de los cantantes invitados y el público asistente.

El final definitivo llegará con la interpretación colectiva del 'Noche de Paz', en la que nuevamente las voces invitadas guiarán al público en el canto que expresa el deseo de paz y felicidad en la próxima Navidad.