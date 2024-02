Barbate se manifiesta este domingo para expresar su "hartazgo" por vincularse al pueblo con el narcotráfico

El Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) ha convocado este domingo 25 de febrero a la ciudadanía a participar en una manifestación en la que se ponga de manifiesto "el hartazgo" que existe en el pueblo por vincularse su imagen con la del narcotráfico, tras los trágicos sucesos ocurridos el pasado viernes 9 de febrero en los que dos guardias civiles perdieron la vida al ser arrollados por una narcolancha en el puerto barbateño."Queremos difundir una imagen de unidad, de tranquilidad y de que Barbate sigue siendo un pueblo seguro", ha expresado el alcalde Miguel Molina en declaraciones a Europa Press, defendido que su pueblo "no vive del narcotráfico".

Como ha contado Molina, con la convocatoria del domingo se pretende transmitir "el hartazgo del maltrato que se le está haciendo al pueblo" y denunciar "alguna serie de comentarios que se hacen en las que no paran de mencionar a Barbate" para relacionarlo con actividades delictivas, "cuando ocurren en otros lugares de la provincia y, sobre todo, porque Barbate no vive del narcotráfico, como algunas personas quieren decir"."Aquí no hay sensación de miedo, no hay sensación de que parece que estemos en Beirut o en el Líbano. Aquí lo que hay es una sensación de tranquilidad, de normalidad y de hartazgo ante una situación que es injusta totalmente, porque Barbate, nosotros también nos sentimos un poco víctimas de la situación", ha manifestado el alcalde sobre la imagen que se ha estado trasladando sobre este municipio costero de la provincia de Cádiz que tiene un importante mercado en torno al sector del atún rojo de almadraba.

Al hilo de esto, ha lamentado la falta de vigilancia con la que cuenta actualmente el puerto de Barbate, y que propició que los presuntos narcotraficantes, ya detenidos y en prisión, se refugiasen del temporal en esta zona, aclarando que ninguno de ellos eran vecinos de este municipio."Parece que todo está aquí metido, todos los clanes, las narcolanchas, los asesinos, que todo es de Barbate, y estamos un poco hartos de que lo que se transmite sea esa sensación", ha dicho Miguel Molina, asegurando que "la mayoría del pueblo vive de negocios honrados" y que eso es lo que se quiere transmitir con esa concentración, "que tenemos una dignidad que se está vilipendiando y que se está maltratando".

No obstante, ha trasladado su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que, como ha indicado, "la van a tener siempre tanto de la Corporación como del pueblo de Barbate".

El Ayuntamiento ha convocado a la ciudadanía este domingo desde las 12,00 horas en la plaza de la Inmaculada a una manifestación bajo el lema 'Por la Dignidad de Barbate', una manifestación con la que también se quiere expresar la solidaridad del pueblo con los dos guardias civiles fallecidos, sus familiares y con la Benemérita, así como para exigir mayores recursos humanos y materiales para que puedan realizar su labor con la mayores garantías de seguridad.

El alcalde ha explicado que una vez se termine la manifestación se llevará a cabo la lectura de una declaración institucional consensuada entre todos los partidos políticos representados en la Corporación Municipal.