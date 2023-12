Barrios Hartos avisa que la auditoría de Endesa "no está ni de lejos" y ve la mesa como "una pantomima"

Reclama "acciones" en lugar de tantos "análisis" y alerta de que el colectivo va a "reventar las calles" en demanda de soluciones

La plataforma Barrios Hartos ha considerado este lunes como "una pantomima" la reunión celebrada de la mesa de trabajo constituida en torno a la prolongada problemática de las interrupciones en el suministro eléctrico en diferentes barrios humildes de Sevilla, marco en que los colectivos vecinales acusan a Endesa de una supuesta falta de inversiones en las infraestructuras eléctricas, mientras dicha empresa alega el papel de las acometidas ilegales a la red para los cultivos de marihuana dentro de viviendas y el elevado consumo de los mismos, con la consiguiente saturación de los equipos.

Tras el citado encuentro, Laura Cárdenas, portavoz de Barrios Hartos, ha manifestado a los medios de comunicación que la reunión ha sido "una pantomima, una cortina de humo y un lavado de cara" cargado de "mentiras", sobre todo porque según ha señalado, finalmente no ha sido revelado el contenido de la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria y Energía sobre la calidad o no del servicio que presta Endesa en estos barrios."La auditoría no está ni de lejos", se ha quejado esta portavoz vecinal, toda vez que durante la reunión habría trascendido que finalmente no sería hasta finales de marzo o principios de abril de 2024 cuando esté lista la información correspondiente a tal estudio sobre la calidad del servicio energético.

Laura Cárdenas ha insistido en que las autoridades, pues a la sesión han asistido representantes del Ayuntamiento, la Junta, la Subdelegación del Gobierno y Endesa; sólo "hablan de análisis y más análisis" cuando la ciudadanía necesita "acciones" que a su entender no llegan. "Cero propuestas", ha aseverado sobre la postura de las administraciones.

Una vez más, ha rechazado la idea de que las acometidas ilegales a la red eléctrica para cultivos interiores de marihuana sean el motivo de estas repetidas incidencias, criticando duramente a los poderes por dicho planteamiento y avisando del "oligopolio energético". La citada teoría, esgrimida por Endesa y por la Junta, "no se sostiene" a su entender y supone una "cortina de humo" para eludir la responsabilidad, según ha asegurado."REVENTAR LAS CALLES"

De este modo, la portavoz de Barrios Hartos ha alertado de que los representantes de las administraciones que han acudido al encuentro han reflejado en el mismo que no están "del lado" de la ciudadanía, que no tiene otro remedio que "reventar las calles" a base de movilizaciones. Su intervención ha finalizado con coros con el lema "Endesa criminal" por parte del resto de miembros del colectivo de Barrios Hartos.

Sobre la mesa del encuentro, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en barrios de Sevilla marcados por situaciones de exclusión social, como el Polígono Sur, Su Eminencia o Torreblanca.

LAS ACOMETIDAS ILEGALES

Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, "al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches", es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación.

No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas.

EL VERANO CRÍTICO DE 2022

En cualquier caso, tras tocar techo la situación en el verano de 2022 a cuenta de los episodios de calor extremo, Endesa emprendió la instalación de 12 nuevos centros de transformación en las zonas afectadas por esta situación, para solucionar estos fallos en el abastecimiento energético, señalando eso sí la escasez de contratos de abastecimiento energéticos en vigor en las zonas afectadas por esta problemática.

El pasado mes de septiembre, por cierto, el consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, manifestaba que la previsión de su departamento era tener "antes de final de año" el resultado de la auditoría externa encargada respecto a los servicios prestados por Endesa, ante los repetidos fallos en el suministro eléctrico de tales zonas de Sevilla.

La inspección acordada, recordémoslo, se centra en 56 centros de transformación en los que se están produciendo la mayor parte de las incidencias, de los 437 que existen en los distritos hispalenses de Cerro Amate, Este-Alcosa, Sur, Bellavista- La Palmera y Norte.