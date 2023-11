Los Barrios saca adelante una moción contra la ley de amnistía con la abstención del PSOE

El pleno del Ayuntamiento en el municipio gaditano de Los Barrios ha aprobado una moción contra la tramitación de la ley de la amnistía, presentada este pasado lunes por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados, contando con la abstención del PSOE local.

El grupo municipal del PP, que forma parte del Gobierno encabezado por Los Barrios 100x100, ha presentado en el pleno esta moción contra la tramitación de la ley de amnistía, siendo defendida por su portavoz Antonio Dávila.

Antes de iniciarse el debate, el alcalde Miguel Alconchel ha pedido a los portavoces "respeto" en sus intervenciones al recordarles que "no estamos en Cataluña y ninguno somos Puigdemont, Pedro Sánchez ni Feijóo".

El portavoz del PP, que ha hecho una radiografía de lo ocurrido con Cataluña desde el referéndum ilegal de 2017, ha aseverado que con su moción "rechazan cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español cualquiera que sea su delito". En opinión de los populares, "el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes su cumplimiento".

Es por eso que ha animado a los dos partidos mayoritarios a "buscar acuerdos de Estado" que "eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral". La moción también establece el dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Daniel Perea, portavoz del PSOE en este Ayuntamiento, ha iniciado su intervención negando que haya "un golpe de Estado" en España y ha asegurado "entender" las diferentes posturas en torno a la ley de amnistía. "Es legítimo manifestarse a favor de la amnistía y en contra de la amnistía", ha añadido. Según ha dicho "el PP no está legitimado" para presentar esta propuesta porque es "el principal partido antisistema de este país", recordando que el expresidente José María Aznar "dio concesiones" a la Cataluña de Pujol y "amnistió a 16 terroristas de Terra Lliure".

Finalmente, ha pedido "calmar las aguas" al recordar que "van a ser los jueces quien va a determinar a quién amnistiar o no" y que "se respeten las urnas" porque "ya hemos votado". "Respeten a España, a todos los españoles, y que los tribunales digan luego si esa ley de amnistía se puede hacer o no", ha apostillado.

Desde Movimiento Barreño, Antonio Emilio González ha expresado que la amnistía "determina en general la propia extinción de la responsabilidad y por tanto deja sin efecto las resoluciones judiciales", mientras que la portavoz de Vox ha mostrado su apoyo a esta moción al considerar que esta ley "humilla a la nación, se legitima al golpismo, se desacredita el Estado de Derecho y se atenta gravemente contra el principio de separación de poderes".

En el turno de réplica, el popular Antonio Dávila ha declarado que "la amnistía no es en nombre de España como dice Sánchez, sino en su propio nombre, por él y por su poder", ya que el PSOE no llevaba esta medida en su programa electoral, para añadir que Puigdemont "es culpable" y no "una víctima de nada", sino que "víctimas serán los españoles, que verán cómo las leyes serán más iguales para uno que para otro en función de la comunidad autónoma donde hayamos nacido".

El alcalde, de Los Barrios 100x100, ha cerrado el punto lamentando que "se premie al que gestione mal" al "condonar" la deuda de Cataluña y ha defendido que es "independiente" porque "no se cree nada de los políticos". Alconchel ha asegurado que la imagen que está dando España es "lamentable" y ha pedido además "centrarse" en los problemas que afectan a la ciudadanía local.

Tras el debate, la moción se ha aprobado con 15 votos a favor --Los Barrios 100x100 (8), PP (4), Movimiento Barreño (2) y Vox (1)-- y la abstención de los seis ediles del PSOE.