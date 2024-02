La sala de exposiciones de Bellas Artes acoge la muestra 'It's going to go wrong' de Alejandro Cantalejo

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA), en coproducción con Málaga de Festival (MaF), ha presentado la exposición individual de Alejandro Cantalejo Mata titulada 'It's going to go wrong'.

La muestra se plantea como la proyección de tres obras audiovisuales a modo de antología de ciencia ficción experimental, una trilogía formada por los cortometrajes Human Fossil --realizado como trabajo final de carrera en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Málaga, promoción 2014-2018--, Proyecto E (D)É N -creado durante el Máster de Producción Artística Interdisciplinar de la Universidad de Málaga, edición 2021-2022-- y, finalmente, 'It's going to go wrong', producido durante la Beca de Artista Residente de Posgrado 2022-2023 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.

Tres piezas audiovisuales que conviven a modo de una sola sesión continua cinematográfica, han señalado desde la institución académica malagueña en un comunicado.'It's going to go wrong' es una propuesta en la que se muestran, junto a los mencionados vídeos, reproducidos en sala, los trabajos plásticos que formaron parte del proceso creativo de dicha trilogía antológica audiovisual, realizada durante los últimos cinco años de producción del artista.

Dichos trabajos plásticos están compuestos de dibujos con tinta sobre papel y piezas escultóricas de técnica mixta, que sirvieron como arte conceptual, figuras y escenarios para realizar finalmente la grabación de los cortometrajes que formarían una narrativa de ciencia ficción "existencialista".

Esta inicia con Human Fossil, una historia que relata la ucronía de un "planeta Tierra" donde los seres humanos se han extinguido. Cedric Horner es el protagonista de un presente dominado por dinosaurios y, además de ser artista, disfruta coleccionando restos de productos humanos; un día adquiere un valioso objeto, la pintura del artista Jackson Welles.

La segunda pieza, Proyecto E (D)É N, es una deconstrucción del Génesis bíblico que acude a la ciencia ficción para crear una síntesis distópica donde el creacionismo y el evolucionismo conviven en un universo en el que no falta el humor, aportado por el narrador, una caricatura del Diablo.

La proyección en sala concluye con una pieza de tono más tenebroso que lleva el título homónimo de la exposición, 'It's going to go wrong', un relato críptico con tintes de horror que puede insertarse en la tradición artística del mito prometeico y retoma el tema del "espíritu en la máquina".

Este tercer cortometraje se desarrolla a partir de la misteriosa muerte del creador de una inteligencia artificial; esta sufre una "sensación" melancólica muy humana y decide revivir a su creador.

El proceso deviene en algo grotesco ya que la inteligencia artificial no termina de comprender cómo crear a un ser humano. La narración se aborda a través de la alegoría visual, mediante insinuaciones sobre órganos reproductores y alusiones a la muerte, además de referencias existencialistas y citas a obras clásicas de la novela gótica y la ciencia ficción literaria y cinematográfica. La animación experimental también ha sido fuente artística referencial para todo el proyecto.

Alejandro Cantalejo Mata (Málaga, 1989) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Málaga (2019), donde también obtuvo el Máster en Producción Artística Interdisciplinar (2022). Actualmente cursa el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Dibujo, Imagen y Artes Plásticas por la Universidad de Málaga. Ha expuesto en diversas colectivas.