Benalmádena encuentra agua a 250 metros en su primer sondeo en El Saltillo en una obra de emergencia

Las obras en el pozo de ampliación del sondeo de El Saltillo en Benalmádena (Málaga) han dado con agua a 250 metros de profundidad tras aprobar el Ayuntamiento de la ciudad malagueña una obra de emergencia en dicho lugar.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, acompañado del edil de Agua, Juan Olea, ha visitado este martes las obras en el pozo de ampliación del sondeo de El Saltillo, unos trabajos que se iniciaron recientemente por la vía de emergencia, a mediados de abril.

Tras haber llevado a cabo una perforación a una profundidad de 450 metros, con una previsión de llegar a los 500, los trabajos han arrojado un resultado favorable encontrando agua al llegar al tramo medio: 250 metros."Esta noticia es importante porque esto nos permitirá continuar por la senda de la búsqueda de nuevos recursos hídricos con los que podemos contar para servicios que se prestan a la ciudadanía", ha dicho el alcalde.

La ampliación del sondeo de El Saltillo salió en un procedimiento que se ha llevado a cabo en base al cuarto decreto de sequía de la Junta de Andalucía, ha contado con la concurrencia de hasta cinco empresas, resultando adjudicataria Construcciones Garrucho S.A., por un importe de 593.074,51 euros y un plazo máximo de ejecución de cuatro meses.

No en vano, "esta buena noticia no significa que la sequía sea menos grave en Benalmádena y el resto de municipios que nos rodean, el problema sigue y es duro", ha añadido el primer edil, pero "sí que podemos impulsar medidas para paliar un poco sus efectos, siendo necesario siempre un uso racional y eficiente del agua de la que disponemos", ha subrayado."Estamos contentos porque ahora tenemos más recursos", dijo por su parte el edil de Agua, "pero estos todavía no son suficientes". "Encontrar agua en esta obra de emergencia nos invita a ser optimistas en cuanto la medida funciona, motivándonos en cuanto a los trabajos y obras que estamos aprobando ahora con el suplemento de crédito de este lunes y que son muy necesarios para incrementar esos recursos hídricos", ha especificado Olea.

Entre esos trabajos aprobados esta semana en pleno destacan cinco millones en inversiones a realizar para obtener más recursos hídricos, como una desaladora portátil, que se prevé su instalación en el Puerto Deportivo, pasando por actuaciones para la implementación del uso de agua regenerada, y la elaboración de nuevos sondeos y pozos como el de El Saltillo.