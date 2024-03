Benalmádena impulsa "gran transformación" con 14 obras en ejecución y ocho proyectos en licitación

Hay 18 más en fase de redacción

El alcalde de Benalmádena (Málaga), Juan Antonio Lara, ha destacado la "apuesta firme" del equipo de gobierno por "reactivar las inversiones" en este mandato y ha asegurado que "prueba de ello es el elevado ritmo con el que trabajan diversas delegaciones como Vías y Obras o Edificaciones, en manos del edil José Luis Bergillos".

En este mandato, ha destacado el alcalde benalmadense, se han reactivado grandes proyectos para que la ciudad inicie su gran transformación con 14 obras ya en ejecución, ocho proyectos en licitación y hasta un total de 18 en fase de redacción.

Entre las obras ya en marcha, ha incidido en el impulso en este mandato a proyectos como la ampliación de la biblioteca de Arroyo de la Miel "en pro de modernizarla y mantenerla como una de las mejores de Andalucía", la creación del vivero de empresas en Solymar "para atraer a grandes talentos y emprendedores a un enclave en un lugar incomparable", la Oficina de Atención al Ciudadano, el Centro Doña Gloria o la rehabilitación del entorno de Los Molinillos o la Plaza de Andalucía, entre otros.

Además, ha señalado que se han desbloqueado planes de asfaltado pendientes de 2022 y se va a iniciar el de 2023, se ha realizado modificado de obras clave como la avenida García Lorca o la avenida Alay, "atendiendo siempre a las peticiones vecinales", ha subrayado el alcalde para colocar a Benalmádena a la vanguardia en inversión.

De igual modo, el regidor ha incidido en que el equipo de gobierno ha apostado con "mucha fuerza" por "cumplir sus compromisos". Así, la futura Casa de la Cultura en Benalmádena Pueblo avanza a pasos de gigante, no solo con la compra del terreno en avenida Juan Luis Peralta, que ya es una realidad, también con el anteproyecto, que ya está en fase de redacción.

Otro proyecto importante que va en esta línea es la reforma del Centro Náutico y la construcción de varias rotondas en la avenida del Sol, concretamente, la que conecta con calle Alemania, otra con Avenida Europa y una más de conexión con Cala de la Higuera.

El plan acerado en avenida de Cibeles y otro en calle Esteban Martín, la remodelación del acceso al Cementerio de Arroyo de la Miel, el vial de conexión de Las Moriscas con Juan Luis Peralta, la ampliación de puente en la zona de Béjar, la rehabilitación de la fachada del Ayuntamiento, o el ascensor del Muro de la Iglesia de Santo Domingo, son algunos de los proyectos en fase de redacción que han salido adelante.

FASE DE LICITACIÓN

Por otro lado, en fase de licitación, se encuentran proyectos como la remodelación de la Avenida Gamonal y zonas adyacentes, la reforma de la calle Santo Domingo Guzmán, calle Los Naranjos, el vial peatonal del edificio Innova, la remodelación del edificio de La Tribuna, los trabajos de pintura para los centros docentes del municipio y la reforma de la Oficina de Intervención en calle Cerrillo, entre otras."Benalmádena tiene un potencial enorme que no se puede desaprovechar", ha asegurado Lara, al tiempo que ha añadido que, por eso, "hemos desbloqueado proyectos que venían reclamándose durante años, proyectos que estaban en los cajones del Ayuntamiento sin avance alguno y que eran necesarios".

El alcalde, asimismo, ha indicado que está en proceso la instalación de las cámaras de videovigilancia que "tanta falta hacen para que Benalmádena sea un municipio que destaque por su seguridad".

Bergillos, por su parte, ha añadido que "este Ayuntamiento no para y desde que llegamos estamos trabajando sin descanso por agilizar trámites, aprobar nuevos suplementos de crédito e iniciar con paso firme un modelo de ciudad que tenga como base atraer nuevas inversiones, empezando por el propio ayuntamiento que invierte y gestiona bien sus recursos para impulsar proyectos de envergadura que durante décadas venían demandándose".

El edil también ha destacado que otros proyectos "estaban mal planteados por parte del anterior gobierno, como la reforma de la Avenida Alay o la de García Lorca", ha indicado y ha sostenido que "teniendo que actuar de urgencia para impulsar, nada más llegar, un modificado de proyecto que diera respuesta a las demandas vecinales de la zona, con quienes no se contó como se merecían cuando se pusieron en marcha estos proyectos".

OBRAS "PARADAS" Y PROYECTOS REACTIVADOS

Por otro lado, Bergillos ha avanzado que este "arduo trabajo" implica "una labor muy importante" ya que "se han desbloqueado obras que estaban paradas muy necesarios", pero también se están impulsando "proyectos propios con nuestro programa de actuación".

Además, ha dicho que se han atendido las peticiones vecinales, como el modificado del proyecto de la avenida García Lorca y sus calles adyacentes, "unas obras que están a punto de finalizar", en la que optamos por prever plazas de aparcamiento.

Ha avanzado que en breve se adjudicarán "dos obras muy importantes" como la remodelación de la avenida del Gamonal, dotada con tres millones euros, "la más potente en los últimos años, con el respaldo y la financiación de la Diputación, y otra muy significativa, la senda litoral en Tres Caravelas".

Por último, Bergillos ha detallado que "la clave" es que "estos trabajos no se lleven a cabo en época estival para no entorpecer al comercio y los hoteles, así como a vecinos, residentes y visitantes". "Este será el mandato de las inversiones, con un volumen muy importante de actuaciones, no solo en viales, sino también en centros educativos y patrimonio", ha concluido.