Bendodo critica que el Gobierno no tiene "ni plan ni presupuesto" para las playas de la provincia de Málaga

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado este sábado "la cero voluntad del Gobierno" de "un plan real de estabilización del litoral" y, además, ha afeado que "ni hay plan, ni presupuesto" del Ejecutivo central.

Así lo ha señalado en un acto en la zona de la playa El Bombo, en el municipio malagueño de Mijas (Málaga), junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata, donde ha criticado "la nefasta gestión" del Gobierno.

Bendodo ha incidido en que, en el caso de Mijas el que está actuando para que las playas estén "perfectamente listas" para "recibir turistas". "No lo está haciendo el Gobierno de España, que es el responsable de tener las playas y las costas en perfecto estado de revista"."Aquí estamos en la playa del Bombo, en Mijas, y es el ejemplo palpable de esta nefasta gestión del Gobierno" central, ha advertido, al tiempo que ha dicho que "se suman dos factores" y no solo ocurre en la citada playa.

En concreto, ha aludido a los fenómenos costeros recurrentes, "que dañan nuestro litoral cada año, eso es un problema que tenemos en la Costa del Sol y en el litoral de nuestro país", y "sobre todo también, tan preocupante como eso, es la cero voluntad del Gobierno a llevar un plan real de estabilización del litoral"."No solo no tiene plan, sino que no invierte ni un céntimo en los últimos cinco años en playas en la provincia de Málaga", ha criticado. Más aún, ha continuado, "lo peor" es que no habrá PGE, por lo que serán "no cinco, seis años seguidos sin que el Gobierno de España invierta en las playas de esta provincia, ni en ninguna playa de nuestro país, porque no hay presupuesto".

Además, ha afeado que esto no es solo en playas, ya que, ha dicho, no lo hacen tampoco "ni en movilidad, ni en infraestructuras hidráulicas, ni en nada". "Eso lo saben bien nuestros alcaldes y alcaldesas del litoral, pero, sobre todo, lo saben los empresarios, los empresarios de playa, los responsables de chiringuitos, que ven cada día que competimos en desigualdad de condiciones".

En este punto, Bendodo ha asegurado que "necesitamos que todas las administraciones se impliquen, que tengan una inmediata capacidad de respuesta para preservar, para mejorar, el litoral, nuestras playas, porque el actual plan lo único que consigue es acabar con el litoral malagueño", ha dicho.

De igual modo, ha sostenido que "en las playas de toda la provincia hay problemas y, evidentemente, ni hay plan del Gobierno ni hay presupuesto". "Son los ayuntamientos con sus pocos presupuestos, con sus pocas maquinarias, los únicos que tienen la capacidad de hacer actuaciones", citando, entre otras la de la playa del Bombo."Estamos precisamente aquí en Mijas viendo cómo los ayuntamientos del Partido Popular, las comunidades autónomas, las diputaciones, son los que están gobernando nuestro país". "Nuestro país tira hacia adelante gracias a los gobiernos 'populares', que son la mayoría en ayuntamientos, diputaciones y comunidades", ha reivindicado, lamentando que "el Gobierno central no gobierna, resiste nada más, y traga con todo lo que le pide el independentismo".

PP EXIGE A SÁNCHEZ QUE "CUMPLA" CON EL LITORAL DE LA COSTA DEL SOL

Por su parte, la alcaldesa de Mijas ha exigido al Gobierno central que "cumpla con todo el litoral de la Costa del Sol". "Es una reivindicación histórica, que es de justicia, y que no solamente pone en riesgo el sector del turismo de nuestros municipios, sino también el sector económico, que suponen los chiringuitos en nuestro litoral"."Esto es una prioridad y es urgente", ha sostenido, al tiempo que ha dicho que "sé que le preocupa --a Sánchez-- otros temas, como la amnistía, que ya ha salido adelante, pero para nosotros, los que vivimos aquí, tenemos urgencia y esa urgencia pasa por la estabilización de nuestro sector de playa".

Por último, Mata ha recordado la gestión hecha desde el Consistorio de Mijas y ha insistido en que el Gobierno central "tiene que hacer lo que le corresponde y es invertir en nuestras playas". "No sé cuál es el sistema mejor para nuestras playas, pero está claro que en Mijas necesitamos de una acción urgente y ya" porque "no podemos esperar a más", ha concluido.