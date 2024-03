Bendodo sobre candidato en Málaga: "Si me lo pregunta Feijóo, le diré que la mejor opción es Paco de la Torre"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Acción Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le pregunta por el mejor candidato de la formación para la Alcaldía de Málaga "yo le diré que la mejor opción evidentemente es Paco de la Torre --actual alcalde--; no tengo ninguna duda"."Paco de la Torre es una parte más de la ciudad ya, sin ninguna duda, porque él ha construido esta ciudad. La Málaga de hoy es obra de él. No es quitarle mérito ni darle más mérito. De él y de sus equipos. Esa es la realidad", ha asegurado Bendodo en el transcurso de un encuentro informativo organizado por la Cadena SER en Málaga, donde ha destacado la visión de futuro del regidor.

Cuestionado por si De la Torre volverá a presentarse como candidato, el dirigente del PP ha respondido que eso "lo tiene que responder Paco", aunque ha destacado que en su opinión es "el mejor alcalde de España"; recordando que le llevan haciendo esta pregunta desde que fue presidente del PP de Málaga en 2008."Si usted me dice a mí que al final, por las circunstancias, la decisión de quién es el candidato a la Alcaldía de Málaga, como es una capital de provincia, le corresponde a la dirección nacional de mi partido y yo soy el responsable de la política autonómica y local, me correspondería decidirlo o darle mi opinión al presidente. Si me lo pregunta el presidente Feijóo, yo le diré que la mejor opción, evidentemente, es Paco de la Torre", ha dicho.

Así, Bendodo ha significado que "cuando sales de Málaga y dices soy de Málaga, te sientes orgulloso de lo que te dice la gente en cualquier punto de España; todo el mundo está encantado con esta ciudad y todo el mundo dice que es el referente tecnológico, cultural y turístico de nuestro país ahora mismo"."Y eso no es casualidad, eso lo ha hecho la visión de Paco de la Torre", ha incidido Bendodo, quien ha abundado en que conoce "al dedillo" el pasado y el presente de la ciudad, "los problemas y las necesidades actuales", pero, ha añadido, "lo que distingue a Paco especialmente es que en su cabeza está el futuro de Málaga; siempre tiene puestas las luces largas, iluminando el camino hacia ese progreso".

Así, ha significado que hace 20 años De la Torre "ya dijo que Málaga tenía que ser una capital internacional, cultural y tecnológica" y ha destacado su visión "clara" en este sentido "y ha seguido una estrategia". "Cuando a Paco se le mete algo en la cabeza, lo consigue, sin ninguna duda", ha dicho, aludiendo a proyectos ahora en mente, como el Caixaforum o eje litoral o el auditorio."Evidentemente, tenemos alcalde con proyectos para rato", ha incidido Bendodo, aludiendo a que al alcalde "tiene el secreto para saber antes que nadie cuando le ha llegado a un momento su idea, porque al final todos esos planteamientos que hizo hace dos décadas, hoy se están convirtiendo, son una auténtica realidad".

Cuestionado por la torre del puerto, ha considerado que es "un símbolo, síntoma del crecimiento y la pujanza de la ciudad de Málaga de que capital extranjero quiera venir a nuestra ciudad, considere que hacer una inversión de ese tipo, que no es cualquier inversión, sea rentable, habla de las posibilidades de nuestra tierra". "Yo soy 100% partidario de ese tipo de proyectos simbólicos y que evidentemente van a crear empleo y riqueza en nuestra ciudad", ha dicho.