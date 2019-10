Bendodo advierte a los empleados del 112 que no serán plantilla de la Junta

"No queremos dejar ningún resquicio de duda, no serán plantilla de la Junta". El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha contestado a los trabajadores del servicio de Emergencias 112 que no pasarán a formar parte de la plantilla. "Puedo entender que se quiera pertenecer a la plantilla, pero eso no puede ser; ya hay 276.000 trabajadores en plantilla y se forma parte de ella por igualdad, mérito y capacidad", ha indicado Bendodo al finalizar el Consejo de Gobierno de este martes.

La Junta ha tramitado este martes el nuevo contrato para la prestación de este servicio. Durará dos años y tiene una cuantía de 26,7 millones de euros. Lo que sí ha explicado Bendodo es que el pliego mejora las condiciones laborales de los empleados.