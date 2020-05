Bendodo afea al Gobierno el "agravio" con Andalucía

Juanma Moreno ya expresó su malestar el viernes por la noche cuando se hicieron públicas las provincias, y algunas zonas sanitarias, que pasaban de la fase 0 a la 1. Andalucía no obtuvo el premio gordo, al quedarse dos de sus ocho provincias fuera de los criterios válidos por el Ministerio de Sanidad: Málaga y Granada.El Ejecutivo andaluz continuó este sábado con las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber recurrido a argumentos meramente sanitarios.

Su portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, afirmó este sábado en la cadena Cope que el criterio para pasar las comunidades autónomas de fase en la desescalada por el coronavirus "parece que en esta ocasión ha ido más por los socios de Gobierno que por parámetros vinculados a la sanidad". Bendodo se mostró "decepcionado y sorprendido" por el hecho de que Málaga y Granada sigan en la fase 0, porque "en una reunión previa con el ministro de Sanidad" Andalucía planteó que "entendía los criterios sanitarios", pero quería que "fuera el mismo criterio para toda España".

"Muchas comunidades han planteado que, en lugar del criterio por provincias, fuera por distritos sanitarios, y el Gobierno ha aceptado ese criterio en Castilla y León, Cataluña y Valencia. En el caso de Andalucía, tiene 33 distritos, 30 están perfectamente y dos de Granada y uno de Málaga no cumplían", añadió.

Por ello, Andalucía propuso "no afectar a toda la provincia y que sólo esos distritos siguieran en la fase 0, como otras comunidades", pero el Gobierno decidió que ambas provincias completas no avancen de fase pese a que Granada tiene "81 municipios que no han tenido ningún contagio".

Pedro Sánchez defiende que los criterios son estrictamente "sanitarios"

Tachó de "agravio" el uso de distintos criterios, ya que el distrito Costa del Sol tiene "1,6 positivos PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y Granada, 2,7, pero el País Vasco tiene 33; Navarra, 62, y La Rioja, 56, y allí ha pasado todo el territorio".

Bendodo apuntó que la desescalada se ha convertido en España "en una suerte de Gran Hermano" y que ningún país lo ha hecho de esta forma, porque otros países han puesto "fechas, condiciones y punto" y en nuestro país las comunidades tienen que estar "cada 15 días examinándose". También criticó que Sanidad diga que Málaga y Granada "están muy bien, que el lunes pidan pasar de fase y que, si todo está correcto, pasarán el siguiente lunes".

"Esto no es serio, porque el presidente del Gobierno dijo que se pasaba de fase en 14 días, que es el periodo medio de incubación del virus, y ahora dicen que cada semana. Hay que ser riguroso y tratar a todos los españoles por igual", subrayó el portavoz.

Sobre la incidencia en la economía de seguir en la fase 0, aseguró que "muchos empresarios turísticos, de restaurante y chiringuitos tenían previsto el pistoletazo de salida de forma progresiva el próximo lunes".

Pedro Sánchez defendió este sábado en su intervención que los criterios para pasar de fase "son los de la emergencia sanitaria" y abogó por "centrarse en el criterio de los expertos científicos" en relación al anuncio de que Málaga y Granada continúen en la fase 0.