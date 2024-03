Bravo (PP) reclama "responsabilidades" en el Gobierno por la amnistía, la "corrupción" y la renuncia a los PGE

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha considerado que "alguien debe asumir responsabilidades" en el Gobierno de España por cuestiones como la Ley de Amnistía, la renuncia a presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE)"porque sus socios no quieren" o por un asunto "tan fuerte de corrupción", como el denominado caso Koldo.

Así lo ha indicado a los periodistas este viernes en Jaén antes de participar en un acto de la 'Ruta por la igualdad', organizada por el PP y en el que también ha participado el presidente provincial del partido, Erik Domínguez.

Bravo ha considerado que esta iniciativa "más que nunca es importante hoy", después de que este jueves tuviera lugar lo que ha calificado como "uno de los peores actos de la democracia española": la aprobación de la Ley de la Amnistía."Lo que se dedica es a amnistiar a aquellos que intentaron poner en jaque a nuestro país. Aquellos que quieren dividir a nuestro país. Es el ejemplo más claro de corrupción. Políticos amnistiando a políticos corruptos", ha lamentado el dirigente 'popular', quien h destacado la idoneidad de esta caravana "para defender principios como la igualdad y la libertad".

Además, Bravo se ha referido, también a preguntas de los periodistas, a la vicepresidenta primera del Ejecutivo central, María Jesús Montero. "Imagínense si un ministro lo que se dedica es a preocuparse de una persona anónima para filtrar toda la información que tiene. Eso el artículo 95.3 de la Ley General Tributaria lo recoge como una infracción muy grave y, además, establece consecuencias penales y civiles", ha afirmado.

No obstante, ha subrayado que "es más grave aún", ya que "no se conforma con filtrar datos de una persona anónima con las responsabilidades que tiene", sino que al ser cuestionada por periodistas al día siguiente "dice que es mentira, que ella no lo ha dicho".

UN EJECUTIVO "PERDIDO""Este Gobierno está perdido ahora mismo. Solamente se dedican a mentir y lo que ponen en evidencia, claramente es que hay una corrupción que está en el entorno de Sánchez. Si no, no se justifica ese tipo de actuaciones, ese tipo de intentar darle la vuelta a otros argumentos para intentar tapar donde realmente está la corrupción que está en el Partido Socialista", ha apostillado.

En este punto, ha manifestado que "alguien debe asumir esas responsabilidades". "Haber hecho algo tan grave como la amnistía, decir abiertamente que ahora no quieren presupuestos porque sus socios no quieren presupuestos y tener un caso tan fuerte de corrupción, si hubiese un mínimo de normalidad, de coherencia y de decencia, llevaría a lo que todos ustedes están pensando", ha agregado el vicesecretario de Economía.

Al respecto, ha garantizado que en el PP están "preparados para todo desde hace mucho tiempo" y ha resaltado que vienen "ganando elecciones". A su juicio, "los españoles más que nunca piden ese cambio, porque ni se merecen un Gobierno corrupto", "que quiera dividir a España en dos" y que "no sea capaz de coger este país para sacarlo adelante" y para aprovechar todas las oportunidades que tiene.

GESTIÓN"Porque hablamos de todo eso, pero también hay que hablar de gestión. Tenemos 160.000 millones de los fondos europeos que no les está llegando a la gente, que no está transformando el país y que estamos perdiendo oportunidades y los españoles nos merecemos que no nos dividan, nos merecemos que no nos roben y nos merecemos que nos roben oportunidades", ha declarado.

Finalmente, cuestionado por si cree que el Ejecutivo va a cumplir con el compromiso de actualizar las entregas a cuenta a las comunidades, pese a la prórroga de los PGE, Bravo ha señalado que "solamente lo saben ellos"."Lo que sabemos es que alegó un informe, en el que dice ese informe que está por encima de todo hacer los presupuestos. Y ellos, a la primera de cambio, han dicho que no van a hacer presupuesto. ¿Qué van a hacer? Lo que le interesa a sus socios", ha criticado, no sin apuntar que Sánchez es "simplemente la representación institucional", pero el auténtico presidente" es Puigdemont.