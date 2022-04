Bravo apuesta por elecciones en junio y Moreno insiste en continuar si no hay bloqueo

Juanma Moreno dijo hace ya varios meses que la elecciones andaluzas de 2022 serían en junio o en octubre. Y entre esos dos meses se mueven las cábalas desde entonces con leves momentos de histeria cuando el tablero político (andaluz o estatal) se mueve de forma inesperada. El Congreso del PP en Sevilla ha provocado uno de esos cimbreos y ha ha acabado con dos miembros del Gobierno andaluz en el núcleo duro de Alberto Núñez Feijóo. Uno de ellos, Juan Bravo, es el consejero de Hacienda y, por lo tanto, responsable de elaborar las cuentas autonómicas. Por eso, como ha recordado este lunes, prefiere que el presidente de la Junta, que es quien tiene la potestad, opte por junio. Poco después, en el viaje del primer tren que une a las ciudades de Granada y Málaga, el propio Juanma Moreno ha asegurado que su intención es "alargar" la legislatura y "pasar el verano", pero siempre con la condición de que no se produzca un bloqueo en el Parlamento. En ese caso, ha dicho Moreno, no hará perder "ni un minuto" y convocará las elecciones en junio.

El presidente de la Junta lleva meses utilizando el discurso de bloqueo, pero hay que recordar que éste ya se produjo. Fue justo en el debate de los Presupuestos de 2022, el pasado noviembre. En aquel pleno quedó constatado que el Gobierno de PP y Cs había quedado en minoría tras la ruptura con Vox como socio de legislatura. Desde entonces, el Ejecutivo de Juanma Moreno viene aplicando la geometría variable y aprueba con Vox normas eminentemente económicas y se acerca a la izquierda para asuntos ambientales o de políticas de género. Además, no son pocas las leyes y decretos que han salido adelante por unanimidad o sin votos en contra.

En este periodo, que ya va para seis meses, Moreno ha esgrimido el argumento del bloqueo para justificar un posible adelanto electoral. Incluso se habló de la "pinza" de Vox con la izquierda y Elías Bendodo, flamante número tres del PP de Feijóo, acuñó el concepto del "partido único de la oposición". Pese a estas alarmas, la oposición sólo ha votado en contra del Gobierno para forzar un Pleno extraordinario sobre sanidad, para enfado del presidente, que volvió a sacar la bandera del bloqueo durante un acto en Fitur, lo que provocó alarma por el escenario elegido.

"Si no se puede gobernar, lo mejor que puede hacer un gobernante es ir a las urnas para estabilizar el gobierno y salir adelante", ha vuelto a insistir Moreno este lunes. La posibilidad de ver un Parlamento "bunquerizado" -en palabras del presidente- o convertido en un "instrumento electoral" se ha demostrado difícil. Pero en la Junta saben que adelantar elecciones sin un relato sólido puede perjudicar a los partidos del gobierno, como le ha ocurrido a Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León. Por eso insisten en este discurso. La duda está en saber si la aritmética parlamentaria le dará al Ejecutivo andaluz excusas para hablar de bloqueo.

Los decretos de gestión como los que van al Pleno de este miércoles -sobre pagos a residencias de personas con dependencia- no suelen generar rechazo en la Cámara. Las leyes que la Junta tiene en cartera camino del legisaltivo tampoco deben provocar grandes debates, aunque la ley de Policías Locales que se aborda esta semana cuenta con el rechazo del PSOE. Sólo la ley de Función Pública puede provocar una sonora derrota al Gobierno, pero todavía no ha sido enviada al Parlamento y hay que destacar que está pactada con los grandes sindicatos, por lo que sería extraño un gran rechazo.

La clave puede estar en la propuesta de los socialistas de poner en marcha una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia realizados por la Junta con la excusa de la pandemia entre 2020 y 2022. Pero aquí hay que tener en cuenta el calendario legislativo... y el de las fiestas de primavera. La propuesta del PSOE se abordará en el Pleno de los días 27 y 28 de abril y, para entonces, las elecciones sólo podrán celebrarse el 26 de junio. Si se tiene en cuenta que en julio y agosto son meses inhábiles para la celebración de elecciones, el "bloqueo" del que habla Moreno debe manifestarse durante el próximo mes.

Si esto no ocurre o el Gobierno andaluz no tiene otro motivo para convocar las elecciones antes del verano, Juan Bravo verá incumplido su deseo. Pero eso no es impedimento, ha dicho hoy el nuevo dirigente de Génova, para que los técnicos de Hacienda no vayan a preparar "en breve" los primeros números para un esbozo de las cuentas autonómicas de 2023. Bravo compaginará su cargo en la dirección del PP con la Consejería hasta los comicios, pero se da por hecho que no después. Esto significa que el político mallorquín -vinculado a Jaén- podría preparar unas cuentas que serían culminadas por otro consejero después de las elecciones incluso aunque el PP consiga revalidar el gobierno.