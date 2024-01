Bruno García critica el "agravio" del Gobierno al dejar a la provincia "fuera de la ampliación de la AP-4"

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, ha criticado el proyecto del Ministerio de Transportes para solucionar los problemas de colapso de la AP-4 por "ser discriminatoria y limitar el desarrollo de la provincia de Cádiz", ya que "sólo se prevé construir un tercer carril que amplíe la capacidad de la vía en el trazado que discurre por Sevilla".

Para García, se trata de "un nuevo agravio por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la provincia de Cádiz que va a encontrar el rechazo del Partido Popular", ha señalado en un comunicado de la formación política.

Al respecto, el dirigente 'popular' ha explicado que "aquí ni se construye un tercer carril en la AP-4, no se desdobla la N-IV, tampoco la 340 entre Vejer y Algeciras. No llega la Alta Velocidad, recortan el número de trenes directos con Madrid, por no hablar de las graves deficiencias y carencias del tren en el Campo de Gibraltar; no se amplía la pista del aeropuerto para que puedan llegar más vuelos", ha señalado, por lo que "el Gobierno del PSOE está aislando a nuestra provincia".

Para el presidente del PP, "la provincia se merece mucho más por parte del Gobierno. Cádiz no puede esperar 15 años para contar con un tercer carril en la AP-4 que es lo que propone el PSOE a los gaditanos, al priorizar la ampliación de la carretera en el tramo sevillano olvidando a la provincia".

Asimismo, García ha recordado que desde el PP, al igual que otros agentes económicos de la provincia, "alertamos de que liberar la autopista sin buscar una alternativa al incremento del tráfico que se iba a generar provocaría un problema y es lo que ha ocurrido". Por ello, ha asegurado que desde el PP "no nos vamos a conformar y lo que pedimos es que nuestra provincia cuente con infraestructuras de primer nivel al igual que cuentan otras provincias".