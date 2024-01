Bueno comparte con el CESS "la necesidad" de tener el presupuesto aprobado y pide "altura" a la oposición

Ante el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) sobre el proyecto presupuestario para 2024 del Ayuntamiento hispalense, que considera "escasas" las partidas para los barrios desfavorecidos, avisa de los bajos niveles de ejecución de los ingresos e inversiones y echa "en falta" partidas presupuestarias para políticas de género y en los parques empresariales; el Gobierno municipal del PP ha señalado otra de las conclusiones, en las que el órgano consultivo reclama aprobar ya las nuevas cuentes.

El concejal de Hacienda, Juan Bueno, ha manifestado que el Gobierno local comparte con el CESS "la necesidad de que Sevilla cuente con un presupuesto aprobado para el año 2024, para que no se pierdan nuevas inversiones y no se pongan en peligro los fondos europeos", lo que le ha llevado a pedir "que la oposición esté a la altura, para alcanzar acuerdos que faciliten la aprobación del Presupuesto para 2024"."El gran pacto por Sevilla debe ser una realidad y este Gobierno municipal, encabezado por el alcalde, José Luis Sanz, no cesará en su empeño por lograrlo para que la ciudad funcione", ha resaltado Bueno.

Tras considerar el CESS "escasas" las partidas del presupuesto para los barrios desfavorecidos, el edil ha destacado que el proyecto de presupuesto ya contempla una importante inversión en asuntos sociales, destinando 31 programas económicos con más de 132 millones de euros en el área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales.

Igualmente, con el nuevo presupuesto el gobierno municipal pretende "dar un nuevo impulso a la reactivación de la economía e impulso de las infraestructuras que necesita Sevilla, por lo que las áreas de Cartuja, Economía, Comercio y Empleo, así como Urbanismo y Patrimonio se potencian en este proyecto"."También los servicios públicos esenciales como la seguridad, con la previsión de convocar 150 plazas nuevas de Policía Local para 2024, o la limpieza, para la que se destinan 168 millones de euros, serán prioridades de este presupuesto que tiene como objetivo primordial hacer que Sevilla funcione".

Por ello, ante este dictamen con diferentes reivindicaciones, el equipo de gobierno comparte con el CESS "el objetivo principal de lograr un presupuesto que dote a la ciudad de las infraestructuras y servicios públicos municipales precisos para atender las necesidades de la ciudadanía, la creación de empleo y reducir las desigualdades".

Bueno también ha reconocido la necesidad de "aumentar la ejecución de las inversiones presupuestarias". "No solo hemos aumentado un 28% las inversiones respecto a las de 2023, sino que tenemos el firme compromiso de ejecutar el presupuesto en su práctica totalidad", señala."Trabajaremos para reducir la falta de ejecución presupuestaria que en los últimos años se ha convertido en un problema crónico de este Ayuntamiento" ha declarado el delegado, para quien "los más de 456 millones de euros que no se ejecutaron entre 2018 y 2022 son la mejor muestra de la parálisis en la que hemos encontrado la ciudad y que queremos revertir".

Igualmente, se ha comprometido "con la reducción del periodo medio de pago tanto en el propio Ayuntamiento como en los organismos autónomos". "Ya hemos conseguido reducir a la mitad el periodo medio de pago a proveedores y seguiremos trabajando para seguir reduciéndolo", ha expresado.