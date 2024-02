Bueno replica que la "pequeña demora" en las juntas de distrito deriva del ciberataque

El concejal de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha contestado a las acusaciones del Grupo Socialista en referencia a los supuestos retrasos de la constitución de las Juntas Municipales de Distrito, que "en ningún caso esta pequeña demora se está haciendo adrede como nos acusan los señores del PSOE, solo se ha producido un retraso de pocas semanas debido al retraso que provocó el ataque informático sufrido" el pasado mes se septiembre.

En este sentido, Juan Bueno ha señalado que "después de haber sufrido un ataque informático que afectó durante cerca dos meses al funcionamiento común de la administración, hemos estado trabajando sin descanso para que el acto de constitución de los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana, se llevase a cabo con apenas unos días de diferencia".

Además, ha añadido que "no se entienden ahora estás prisa, que se han debido a un hecho externo como fue el ataque informático, cuando los señores del PSOE no han cumplido los plazos en reiteradas ocasiones".

Asimismo, ha señalado que "en cuanto a los plazos de constitución de las Juntas Municipales de Distrito podemos confirmar que van cumpliendo sus plazos, gracias al gran trabajo que desde el área de Participación Ciudadana se está llevando a cabo, por lo que le pido al Grupo Socialista que no venga a embarrar el trabajo de esta área municipal"."Lo que les pasa a los señores del PSOE es que además de que aún no han asumido que los vecinos de Sevilla decidieron en las urnas el pasado mayo, que no quieren que gobiernen la ciudad, les duele que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, haya estado arropado por cerca de mil vecinos durante el acto de constitución de los Consejos Territoriales de Participación Ciudadana, el pasado 17 de enero, doblando el número de asistentes al mismo el año anterior", ha apostillado, Bueno.