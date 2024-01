Bueno apunta a que el servicio de serenos se extenderá en el tiempo y a otros barrios tras la 'fase piloto'

El delegado municipal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, ha valorado el nuevo servicio de serenos implantando en la ciudad, justo cuando se cumple el primer mes de este programa piloto, y ha afirmado que "todo apunta a que se extenderá en el tiempo y a otras zonas" tras su "buena acogida". "Esto es un servicio que los ciudadanos ven de forma muy satisfactoria, y eso incita a este equipo de gobierno a pensar que es un proyecto bueno y que ha llegado para quedarse".

Así lo ha expresado en respuesta a sendas preguntas formuladas por los grupos municipales del PSOE y de Vox en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes en el Ayuntamiento. En su intervención, y cuestionado al respecto, Bueno ha recordado que se ha implantado en el Casco antiguo al entender que es "zona idónea para iniciarlo por la concentración de personas como por el comercio a todas las horas del día. Un servicio que ha sido sumamente positivo"."Creemos que se está desarrollando de forma muy positiva, pero hay que esperar un poco. Y cuando tengamos motivos suficientes para pensar lo que sea, pues lo plantearemos y diremos qué es lo que vamos a hacer", ha añadido el portavoz del Gobierno municipal. "Creo que va por el camino de quedarse. Estoy completamente convencido. Las cosas, cuando salen muy bien, se notan y se saben".

Asimismo, Bueno ha insistido en la idea de que si es bueno para una parte de nuestra ciudad, "seguro que es bueno para el resto", así como en el hecho de que los profesionales que participan en esta iniciativa "han estado formados convenientemente y se ha seguido el proceso de selección establecido. Estamos hablando de un programa de empleo".

Preguntado sobre el coste de este servicio, Bueno ha señalado que el montante asciende a 725.789 euros: "es un dato objetivo". En el caso de que la figura de agentes cívicos se prolongara en el tiempo, "se ejecutaría como hasta ahora, con el mismo procedimiento, con este tipo de programas de empleo", ha abundado el concejal."Cuando se presta un servicio a los ciudadanos, no tiene que pensar solamente en el balance de ingresos y gastos, y en la cuenta de ganancias. En este sentido, "no sabría decirle si es económicamente viable o no; lo que sí sé es que es socialmente superviable y que está prestándose un servicio a los ciudadanos superpositivo".