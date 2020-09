Bullying en Jaén: la Policía investiga la agresión a una joven grabada en vídeo

Debido a las redes sociales y a las aplicaciones de mensajería móvil, todo lo que ocurre hoy en día se universaliza. Es el caso de un vídeo viral que ha desatado reacciones de indignación entre la población jiennense.

Se trata de un episodio de bullyng ocurrido el pasado 15 de septiembre, aunque está siendo estos días cuando los medios de comunicación se están haciendo eco del mismo. Según una información publicada en horajaen.com, la madre de la chica agredida denunció en la comisaría la brutal paliza que le da otra joven a su hija menor de edad.

En los videos, la agresora llamada "Ainoa", en ningún momento se compadece de la joven. En primera instancia, le agrede en calle Ronda del Valle, en el polígono del Valle (frente al colegio Santo Domingo y el centro de infantil El Valle). En las imágenes puede observarse claramente cómo le tira del cabello, le propina varios golpes y también le da una patada en la cara haciéndole sangrar. Todo ello ocurre ante la atenta y pasiva mirada de las cómplices que no solo no hacen nada para evitarlo sino que, además, comentan lo que ven.

Sin embargo, el asunto no queda ahí. En otro vídeo -también subido a redes sociales y compartido por grupos de WhatsApp- se puede ver a las mismas "protagonistas" caminando por una calle del polígono mientras que la chica agredida no para de sangrar y llorar. La agresora se ufana de ello pero, lo que es peor, no ceja en su empeño de atacar verbal y físicamente a su víctima.

La Policía Nacional se encuentra actualmente investigando estos hechos catalogados por toda la sociedad como "deleznables" desde el día de la denuncia (el mismo 15 de septiembre) y tratan de dar con la agresora vecina del barrio jiennense.

¿En qué consiste el bullying?

Es un anglicismo que no está incluido en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) pero que, no obstante, su uso es cada vez más utilizado. Este concepto, tan dramáticamente generalizado por lo que implica su significado, se refiere "al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo".

Según los expertos, es muy probable que, en el caso de la víctima de estas agresiones, haya habido otras previas que han ido 'in crescendo' hasta "explotar", por ejemplo, en el testimonio visual del caso que nos ocupa.

De hecho, explican, "el acosador o agresor molesta a sus víctimas de maneras diversas y, sobre todo, ante la connivencia del resto de compañeros. Es bastante habitual, además, que el conflicto comience con burlas que se vuelven sistemáticas y que pueden derivar -como ha sido el caso- en agresiones físicas"..