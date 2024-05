CCOO alerta de que el CEIP San Pablo se queda "sin personal de portería" y reclama "soluciones"

El Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha denunciado que el Ayuntamiento hispalense ha dejado al CEIP San Pablo sin personal de portería en un momento de alta carga de trabajo.

Se trata, según CCOO, de "un nuevo ataque del gobierno de la ciudad a la educación pública, en un barrio de gente trabajadora, y que perjudica a la comunidad educativa en su conjunto". Y es que, tal y como ha avisado el sindicato, que ya se movilizó hace meses para alertar sobre las graves deficiencias estructurales del edificio, el Consistorio hispalense ha comunicado a la persona que ejercía funciones de portería "su repentino cese debido a que su puesto ha salido en vacante y no se cubrirá hasta el próximo curso"."Esto deja al centro sin portería en un momento de alta carga de trabajo, ya que en junio se gestionan matriculaciones e inscripciones en comedor escolar y aula matinal, además de las labores propias del puesto, que no serán cubiertas si no es por el voluntarismo de los trabajadores y trabajadoras del centro", ha señalado CCOO, que ha añadido que también corre peligro la celebración de la tradicional fiesta de fin de curso".

Ante esta situación, CCOO ha pedido al gobierno municipal que solvente este problema y estudiará inminentes protestas con los actores implicados.