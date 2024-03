CCOO critica que Club Deportivo UMA "se niega a extinguir los contratos de sus monitores deportivos"

CCOO ha criticado este martes la situación en la que se encuentran los monitores deportivos del Club Deportivo UMA y han lamentado que "se niega a extinguir los contratos de sus monitores deportivos por falta de liquidez".

En concreto, CCOO ha criticado que "tras la pérdida del servicio de este centro hace ahora un mes y el impago de los salarios a su plantilla desde el pasado mes de diciembre, en la actualidad además estas personas no tienen ninguna percepción económica, ya que no pueden acceder a las prestaciones por desempleo, puesto que la empresa no ha extinguido la relación laboral"."Ésta se niega a extinguir los contratos por falta de liquidez, pero sin embargo, sí está pagando los salarios de los futbolistas y del personal técnico", han advertido.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Inmaculada González, ha criticado "la situación" y ha instado a esta empresa a "que convoque una mesa de negociación donde estemos presentes el club, nuestro sindicato y la plantilla afectada".

También ha señalado que "ante la imposibilidad de dar trabajo a estos monitores y monitoras, el club debe de tramitar al menos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para que estas personas puedan acceder a la prestación de desempleo y además así puedan ser indemnizadas".

Al respecto, González ha informado de que "el club no ha convocado el ERE hasta la fecha porque alega insolvencia total para pagar no solamente las nóminas, sino cualquier tipo de indemnización"."A esto, nosotros le respondemos que si no hay dinero para pagar indemnizaciones y nóminas de los trabajadores afectados, tampoco debería haber liquidez para pagar salarios de trabajadores y trabajadoras que están adscritos al club de fútbol. El club no está afrontando sus obligaciones con el conjunto de su plantilla, es decir, a una parte de ella les paga y a la otra no. Esto es injusto", ha señalado.

Por su parte, el delegado de CCOO en el Club Deportivo UMA, Juan Manuel García, ha manifestado que "la situación que estamos viviendo es bastante desesperada y complicada porque llevamos casi cuatro meses sin cobrar tanto los técnicos deportivos como el personal de oficina y de gestión".

También ha resaltado que "sabemos que los futbolistas y el cuerpo técnico sí han cobrado algunas de las mensualidades que se les adeuda". Además, ha señalado que "el club no tiene ahora mismo capacidad para darnos trabajo efectivo y por otro lado tampoco resuelve nuestros contratos. Estamos desesperados porque no se toman las soluciones necesarias ni las decisiones legales pertinentes para que podamos acceder a nuestro derecho de desempleo", han concluido.