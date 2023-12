CCOO exige una solución para las 22 personas que trabajan en la Residencia de Tiempo Libre de Siles

El sindicato CCOO ha exigido a la Junta de Andalucía una solución para las 22 personas que trabajan en la Residencia de Tiempo Libre de Siles (Jaén). Lo hace después de que la Administración autonómica haya anunciado el cierre de las residencias de tiempo libre de la comunidad autónoma.

Desde el sindicato se apunta en un comunicado que la Junta tendrá que llevar a cabo las actuaciones necesarias para la recolocación del personal, aunque la de Siles es la única que presta sus servicios con personal no perteneciente a la Junta, puesto que ésta externalizaba sus servicios a empresas privadas. Debido a ello, según el sindicato, "el personal que trabaja en la residencia, no se ha considerado incluirlos en la recolocación, y hasta la fecha no se han planteado soluciones para ellos".

Fue el pasado 21 de noviembre cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía instó a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a iniciar los trámites para la supresión del servicio de las residencias de tiempo libre de la Junta de Andalucía.

CCOO muestra su preocupación con el futuro de la plantilla de la residencia de Siles ya que "al no ser personal de la Junta, no están incluidos en las recolocaciones".

Por ello, aseguran que han iniciado conversaciones con la delegada de Empleo de la Junta de Andalucía, Ana Belén Mata, y están a la espera de que "se planteen soluciones para estas personas". "No obstante, de no tener una solución aceptable en breve, iniciaremos movilizaciones y tomaremos todas las medidas disponibles para defender los empleos de la que es una de las empresas más importantes de la comarca", concluye el comunicado.