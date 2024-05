CCOO y UGT aplauden la caída del paro, señalan el "efecto Feria" y piden diversificar la economía

Tras cerrar la provincia de Sevilla el mes de abril con 5.372 personas menos inscritas en las listas del paro, que contabilizan en estos momentos 163.021 demadantes oficiales de empleo; CCOO y UGT han celebrado esta caída del desempleo, conectándola con "el efecto de la Feria y la campaña de primavera en el sector servicios"; insistiendo en la necesidad de diversificar el modelo productivo y combatir el desempleo estructural.

En concreto, el secretario de Comunicación de CCOO-Sevilla, José Manuel Torres, ha destacado que Sevilla ha cerrado abril con "un récord absoluto de personas afiliadas a la Seguridad Social", hasta un total de 814.183; y con la menor cifra de personas en paro (163.021) desde noviembre de 2008, poco antes de que llegase a España la oleada de la gran crisis financiera internacional iniciada el otoño de ese año."El efecto de la Feria en la capital y algunos municipios de la provincia y la campaña de primavera en el sector servicios han propiciado un descenso del desempleo de 5.372 personas respecto al mes anterior y un aumento de 7.003 personas afiliadas a la Seguridad Social", resume Torres, precisando que "el dato negativo continúa siendo la enorme dependencia que el mercado de trabajo de Sevilla tiene del sector servicios". Y es que el paro ha caído en todos los sectores, pero el grueso del descenso (-3.165 personas) ha vuelto a estar en este sector."A pesar de que estamos alcanzando cifras históricas, no podemos conformarnos y normalizar que más de 160.000 personas en nuestra provincia quieran trabajar y no puedan hacerlo. Por ello, insistimos en la necesidad de aspirar al pleno empleo de calidad, para lo que hay que seguir mejorando el marco regulatorio y desarrollar una política industrial consensuada con los agentes sociales, que siente las bases de un cambio de modelo productivo para que Sevilla no siga teniendo la enorme dependencia que ahora mismo tiene del sector servicios", ha dicho.

El secretario general de UGT en Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha expuesto de su lado que "tradicionalmente los datos mensuales de paro en abril son positivos y este mes lo han sido, pero por encima de la media de bajada de paro mensual en abril". "La contratación total mensual ha subido. La contratación indefinida mensual también ha subido. El 37,89% de los contratos firmados en abril eran indefinidos, lo que supone un porcentaje excelente de contratación indefinida. Llevamos dos años con porcentaje de contratación indefinida por encima del 30%", se ha ufanado.

No obstante, ha llamado a "atender al desempleo estructural, que persiste en valores muy elevados, pues el paro de larga duración continúa afectando a cuatro de cada diez personas (en paro) a pesar del dinamismo del mercado de trabajo"."Para UGT, acabar con el desempleo estructural es un paso esencial para avanzar hacia el pleno empleo de la economía, haciendo posible que toda la clase trabajadora, y en especial las personas más vulnerables, puedan beneficiarse de los frutos de la actual etapa de expansión económica con las mismas oportunidades. Un objetivo sin duda ambicioso, en el que seguir trabajando, pero posible gracias a la intensa creación de empleo de calidad y a la fortaleza que está mostrando la economía española, a pesar de la complicada situación internacional que vivimos" concluye.