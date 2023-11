CCOO y UGT convocan asambleas por "el bloqueo" del convenio colectivo de limpieza de edificios y locales

Los sindicatos CCOO y UGT, únicos sindicatos con representación en el sector, han comenzado en los últimos días una ronda de asambleas para explicar a las personas trabajadoras afectadas por el convenio de limpieza de edificios y locales en la provincia, cuál es la situación actual de la negociación del mismo.

Las negociaciones se pusieron en marcha en el mes de marzo, llevándose a cabo desde la fecha numerosas reuniones en las que se han puesto de manifiesto "la lejanía en las posturas de sindicatos y empresarios, lo que ha dado lugar a un bloqueo de la negociación", según han indicado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

Debido a la falta de consenso en la negociación del convenio, CCOO y UGT han convocado varias asambleas cuya finalidad ha sido la de "explicar y clarificar "a las personas trabajadoras del sector, cuál es la postura que defienden los sindicatos y en la que se postula la parte empresarial. Estas posturas han sido debatidas y, "de forma unánime, las propuestas que está ofreciendo la patronal del sector, fueron rechazadas por las personas asistentes".

El colectivo de personas afectadas por el convenio "no están dispuestas a seguir consintiendo que las empresas sigan acumulando ganancias a costa de recortar en derechos y en salarios". Junto a ello se reclama a los organismos públicos y privados que rechacen cualquier oferta económica que esté por debajo del coste del convenio y responsabilizan tanto a las administraciones como a las empresas privadas que "licitan a la baja, haciéndose entre ellas una competencia desleal para quedarse con los servicios de limpieza de cualquier centro".

En esta línea, CCOO y UGT han incidido en la necesidad de "realizar una desindexación de los precios para permitir la posibilidad de revisar los precios en las licitaciones públicas, logrando así que se produzca un equilibrio económico-contractual en las empresas adjudicatarias".

Paso seguido a la puesta en marcha de las asambleas informativas, se ha decido llevar a cabo reuniones con los organismos públicos, para trasladar el problema en el que puede desenlazar que no se logre desbloquear la firma del convenio. Asimismo advierten que, en caso de no lograr llegar a acuerdo en la negociación, se van a proceder a realizar actuaciones de protesta, en las que "no se descarta la convocatoria de huelga hasta que se logre un convenio justo donde se reconozca que la limpieza es un servicio fundamental e imprescindible, y que no va a ser por más tiempo la gran olvidada".

Por lo pronto, CCOO y UGT han convocado una concentración para el próximo día 20 de noviembre a las 11,00 en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, iniciando con ella las protestas motivadas por "el bloqueo del convenio".