CCOO y UGT, preocupados ante el "bloqueo" del convenio de hostelería por la posición "inmovilista" de la patronal

CCOO y UGT en Jaén han expresado su preocupación ante el "bloqueo" en la negociación del convenio provincial de hostelería, pendiente "desde hace más de un año", debido a la posición "inmovilista e irresponsable" de la patronal.

Así lo han indicado en una nota tras la reunión que responsables de ambos sindicatos han mantenido con el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, para trasladarle los "problemas" que atraviesa el sector como consecuencia de esta situación."Un sector precario que está perdiendo poder adquisitivo y precarización de sus condiciones de trabajo, debido a la postura irresponsable de la patronal en Jaén, que está obstaculizando la negociación desde octubre de 2022 y que ha dejado sin subida salarial a las plantillas de la hostelería en 2023 y con una negociación rota por completo en el momento actual", han lamentado.

En el encuentro también han expuesto las propuestas planteadas desde la parte social y las medidas que UGT y CCOO adoptarán "si no se desbloquea la negociación de manera inmediata". Para ello, reclaman "propuestas serias y responsables" de los empresarios "que den respuesta a las necesidades de las plantillas" y que "respeten las condiciones de trabajo, de salario y de conciliación de la vida personal y familiar"."Si la forma de actuar de la patronal persiste, tomaremos todas aquellas medidas acordes a la situación, no descartando movilizaciones y concentraciones, además de otras medidas más contundentes que se están estudiando por parte de los dos sindicatos si la negociación del convenio no se desbloquea", han subrayado.

De ahí que hayan demandado a los empresarios "que reconduzcan sus propuestas", de manera que se pueda "alcanzar un acuerdo para un convenio justo y razonable" que mejore las condiciones laborales de los trabajadores de la hostelería en la provincia de Jaén.