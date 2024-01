CCOO rechaza el calendario de construcción al no adaptar la jornada intensiva "a la realidad del cambio climático"

El sindicato CCOO en Jaén no ha firmado el calendario laboral para el sector de la construcción en la provincia en 2024 como muestra de rechazo al periodo establecido para la jornada intensiva en verano. A su juicio, no se adecua a las nuevas necesidades derivadas del cambio climático ni a la prevención de riesgos laborales que conlleva y tampoco permite una mejora en la conciliación de la vida laboral y familiar.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado esta semana las tablas salariales del ejercicio, en el marco del convenio del sector, así como el citado calendario, que contempla 1.736 horas anuales y, entre otras cuestiones, una jornada intensiva de siete horas del 1 de julio al 27 de agosto, ambos inclusive, con horario de 7,00 a 14,00.

Se trata de un periodo que "no se adapta" a la realidad que trae el cambio climático, con temperaturas elevadas cada vez en épocas más amplias que pueden tener consecuencias en la salud de los trabajadores, por ejemplo con golpes de calor, según ha indicado a Europa Press el secretario de Organización de CCOO del Hábitat en Jaén, Pedro Sánchez."Esto es un problema serio que tenemos que abordar y no nos podemos quedar obsoletos en los calendarios que se hacían hace diez años", ha dicho. Al respecto, ha precisado que no hay conflicto en el cómputo anual de horas, "que son las mismas", sino en la forma de aplicarlas.

En este punto, ha explicado que CCOO propuso una jornada intensiva de 56 días frente a los 40 que finalmente se han aprobado con el apoyo de UGT y la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Obras de Jaén.

Sánchez ha resaltado que "lo único que se hacía era quitar dos días de ajuste de calendario y poner 16 días de intensivo por delante y detrás", de manera que ese periodo fuera del 19 de junio al 9 de septiembre."En Jaén, es una auténtica barbaridad que el 28 de agosto un trabajador pueda estar subido en un andamio a las cinco de la tarde, echando encofrado o asfaltando carreteras", ha asegurado.

Además, junto "a lo primordial" que supone la prevención de riesgos laborales, se ha referido a la mejora que esta jornada intensiva más amlpiar supone también en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, teniendo en cuenta que en la construcción se trabaja a jornada partida."¿Por qué los trabajadores de la construcción no tienen el derecho, por lo menos en verano, que sus hijos menores están en vacaciones escolares, al disfrute de esa conciliación?", ha preguntado el dirigente sindical.

Así las cosas, CCOO del Hábitat ha decidido no firmar el calendario laboral de este año, al tiempo que ha expresado la "decepción" con UGT, al ponerse "de parte de la patronal", que "no quiere avanzar" en la jornada intensiva "porque dice que esto le supone unas pérdidas que no son asumibles".

Una visión que no comparte Sánchez, puesto que, "si se hace una estructuración de una previsión de todo el año, es un mes más como otro, en jornada intensiva o sin jornada intensiva".