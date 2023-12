CCOO destaca el papel de los migrantes en la demografía y el empleo y reclama facilitar su integración

La unión provincial de CCOO ha denunciado este lunes las dificultades sociales y laborales a las que se enfrentan los migrantes en Sevilla y apuesta por facilitar su integración.

Este 18 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Persona Migrante y CCOO de Sevilla ha presentado un informe del que se desprende que el crecimiento de la población sevillana en el último año fue gracias al aumento de población extranjera."Esta población cubre en parte la oferta laboral que el envejecimiento y la disminución de la población no llegan a suplir y, sin embargo, es discriminada en cuestiones como el acceso a las prestaciones por desempleo o al cobro de pensiones", ha explicado el secretario de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO de Sevilla, Manuel Jesús Ramos.

Y es que Sevilla aumentó en población en el último año un 0,3%-por debajo de la media andaluza- gracias al crecimiento de la población extranjera, pese a que esta tan solo representa aún el 4,1% del total de la provincia: "Los datos demográficos nos dicen que Sevilla envejece y, ante el papel que está tomando la población extranjera se hace más necesario que nunca entender las migraciones como un factor normalizado y facilitar la integración social y laboral en la sociedad", ha expresado Ramos.

LA "INMIGRACIÓN DE REEMPLAZO"

Así, en la demanda de mano de obra, la "inmigración de remplazo" revela la importancia de la población extranjera para la economía y su contribución al incremento de la población, de la actividad económica y del Producto Interior Bruto (PIB), siendo Sevilla la tercera provincia en número de afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía, después de Málaga y Almería.

Por otro lado, en términos de género, las mujeres "salen perdiendo, como siempre. Observamos un doble sesgo en la integración laboral de las mujeres extranjeras, que tienen más difícil acceder a un empleo tanto por las diferencias entre hombres y mujeres extranjeras como por las diferencias entre las mujeres extranjeras y las mujeres españolas", ha manifestado Ramos.

Con todo, acceder al cobro de prestaciones estando en irregularidad administrativa es imposible. Aun teniendo la situación regularizada, la tasa de cobertura por desempleo es 6 puntos menor en el caso de las personas trabajadoras extranjeras y, según la Encuesta de Población Activa (EPA), mientras la tasa de cobertura de la población desempleada española llega casi al 75%, en el caso de las personas extranjeras apenas es del 36% y del 31% en el caso de las mujeres extranjeras.

LAS PENSIONES

En cuanto a las pensiones, pese al incremento de aportaciones a la Seguridad Social de los trabajadores extranjeros, los mismos solo suponen en torno al 1,5% de las beneficiarias de pensiones contributivas y alrededor del 4,5% de las no contributivas, según CCOO."La causa principal es que la población migrante es aún joven, pero quienes están llegando a la edad de jubilación tienen más problemas para acceder a pensiones contributivas al no haber conseguido cotizar los años suficientes. Esta problemática es especialmente relevante entre las empleadas del hogar que, aun trabajando, no han estado de alta durante grandes periodos"."Ante esta realidad social que se hace cada vez más evidente, desde CCOO apostamos firmemente por articular un discurso normalizado y normalizador de las migraciones. Y, por supuesto, avanzar en los derechos de este colectivo, diseñando actuaciones específicas adaptadas a las necesidades de las personas extranjeras en relación al desarrollo jurídico normativo, al acceso al empleo o a la formación, con el objetivo de potenciar la inserción laboral", ha concluido el secretario de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO-Sevilla.