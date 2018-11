La CEA rechaza los vetos y exige una pronta formación de Gobierno tras las elecciones

La patronal andaluza quiere que Andalucía tenga un nuevo Gobierno pronto. El que sea, pero pronto y sin bloqueos. Ése es el mensaje que alto y claro lanzó hoy en Sevilla el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, durante la presentación del documento de propuestas que su organización ha elaborado para que los partidos tengan en cuenta las necesidades de la empresa y, por tanto, del empleo.

"Nosotros no tenemos ninguna preferencia por un pacto. Lo que queremos es que haya un Gobierno, con el pacto que sea, pero que no se nieguen al acuerdo porque sería un grave error", afirmó tajante el máximo exponente del empersariado andaluz en rueda de prensa.

A juicio de González de Lara, los andaluces "no podemos permitirnos otros 84 días para formar un Gobierno" después de las elecciones del 2-D, en referencia a lo que ocurrió después de los comicios de 2015, cuando la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas de comunidades que accedieron al autogobierno por el artículo 143 de la Constitución bloqueó la elección de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de marzo a junio. "Tres meses de bloqueo, más tres meses de campaña y precampaña son seis meses parados, y el mundo económico no se para, no podemos permitírnoslo", explicó.

"LA CEA reivindica el derecho a la estabilidad institucional y les pide a los representantes políticos que valoren la importancia que tiene", enfatizó el jefe de la patronal andaluz, que no ocultó a preguntas de los periodistas su "preocupación" porque en la precampaña andaluza los partidos están inmersos "en el tacticismo político".

De hecho reclamó que "no conviertan a Andalucía en laboratorio" electoral para las próximas votaciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo, con claras alusiones a que no se centre el debate en asunto nacionales –llegó a citar la cuestión de Cataluña–. "Andalucía merece un debate singular y diferenciado", afirmó González de Lara.

El presidente de la patronal andaluza valoró la "inteligencia y sensatez" que Ciudadanos demostró en 2015 cuando sé prestó a dar estabilidad al Gobierno de la Junta, pero González de Lara dejó claro que "los empresarios no tienen preferencias por ningún pacto". Respondió así si prefería la continuidad de un acuerdo entre PSOE y Cs a la alternativa de que el PSOE tenga que apoyarse en la coalición por la que se presentan juntos en esta ocasión Podemos e IU, Adelante Andalucía. También rechazó tajantemente hacer cualquier recomendación de voto a sus afiliados: "Nunca lo hemos hecho ni vamos a hacerlo tampoco ahora".

Al margen de pedir estabilidad institucional y una pronta formación del Gobierno tras las votaciones, González de Lara explicó que con la elaboración del documento La empresa, motor de desarrollo social quieren lanzar a todos los partidos sus ideas para lograr "una Andalucía más próspera". El documento contiene 78 propuestas y 19 líneas de actuación y pivota según el presidente de la patronal sobre la necesidad del "respeto a la libertad de empresa".

"Es importante que se tenga en cuenta a los empresarios, como parte importante de la sociedad civil", resaltó el presidente de la CEA. Entre las princpipales propuesta que hace la patronal está la firma de un "pacto por la empresa en Andalucía" que ponga a la actividad empresarial "como un objetivo compartido por todos" y la sitúe "en el frontispicio del debate electoral" de estos comicios autonómicos.

También recoge el documento medidas para mejorar el empleo, crecer en número de empresas y aumentar su dimensión.