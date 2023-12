CSIF pide al Ayuntamiento que incorpore la reserva de plazas para personas con discapacidad en la oferta de 2022

CSIF en Jaén ha solicitado al Ayuntamiento de la capital que "enmiende el grave incumplimiento" del equipo de gobierno anterior e incorpore en la oferta pública de empleo (OPE) de 2022 la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Así lo ha indicado este lunes en un comunicado el responsable de Administración Local del sindicato, Enrique García, quien ha afirmado que "incumple" esa reserva, "que debe ser al menos del siete por ciento del total de las plazas ofertadas, impidiendo así la inserción laboral de las personas afectadas por discapacidad".

Según ha explicado, Csif "ya advirtió de este grave incumplimiento al anterior equipo de gobierno (PSOE-CS)" y, además, presentó un recurso administrativo que "no ha recibido respuesta ni corrección". Después, en la primera Mesa de Negociación del actual gobierno local (PP-Jaén Merece Más) volvió a informar del incumplimiento de la reserva de plazas para el personal con discapacidad y pidió que "enmendara este grave error".

Sin embargo, según ha lamentado García, aún no se ha hecho nada al respecto. "De hecho, la primera convocatoria que deriva de la OPE de 2022, por la que se ofertan ocho plazas de administrativo, no contiene la reserva preceptiva de plazas para personas con discapacidad", ha dicho, no sin añadir que el sindicato también ha interpuesto un recurso ante el mismo Ayuntamiento contra esta convocatoria por el mismo motivo.

Coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado este domingo, el dirigente sindical ha denunciado que este tipo de situaciones sigan pasando. Al hilo, ha afeado que "la administración, en lugar de ser un ejemplo en su actuación, deja mucho que desear al respecto"."De ningún modo una discapacidad debe mermar los derechos o condiciones laborales de las personas trabajadoras. De hecho, las Administraciones Públicas no deben quedarse sólo en la reserva de plazas que están obligadas a realizar para personas con discapacidad sino que deberían ofertar más para favorecer la inclusión laboral real", ha afirmado García.