El alcalde de Cáceres muestra su colaboración con la acogida de migrantes pero reprocha la falta de información

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha mostrado su disposición a colaborar con la acogida de migrantes procedentes de Canarias pero ha lamentado la falta de información por parte del Gobierno que "no" le ha comunicado que iban a llegar 40 de estos migrante a la ciudad."A mí no me ha llamado el Gobierno, ni el subdelegado del Gobierno, ni el Ministerio, para decir que Cáceres iba a acoger a migrantes", ha señalado Mateos, que ha subrayado que "Cáceres es una ciudad abierta, es una ciudad solidaria, es una ciudad acogedora y, por lo tanto, vamos a estar siempre a disposición".

Cabe recordar que hace una semana llegaron a la ciudad 40 migrantes procedentes de Canarias que están siendo alojados en hostales que habitualmente colaboran con los servicios sociales para acoger a personas desfavorecidas.

A la pregunta de si se podría poner a disposición de estas personas el albergue municipal que, en otras ocasiones, ha acogido a personas refugiadas de Ucrania y otros países, el alcalde ha indicado que ahora mismo ese espacio está cerrado porque no se ha solicitado ya que, la logística para atender a estas personas "es una cuestión que afecta exclusivamente al ministerio". "Al ayuntamiento ni nos han pedido ni nos han consultado", ha recalcado."Nosotros vamos a colaborar en lo que podamos porque esta ciudad es una ciudad solidaria y acogedora", ha recalcado el alcalde, que ha reprochado al Gobierno que no informe a las ciudades que están acogiendo migrantes de su llegada ni de las condiciones de su estancia. "Yo sé por los medios de comunicación que se van a quedar hasta el 31 de diciembre", ha concluido.