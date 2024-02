Caixabank acoge la muestra de Cuaresma del Consejo de Hermandades con 30 fotografías de Alejandro del Castillo

La 'VIII Exposición Fotográfica Cofrade' que organizan conjuntamente el Consejo de Hermandades de Sevilla y CaixaBank se ha inaugurado este 14 de febrero, Miércoles de Ceniza, coincidiendo con el inicio del tiempo de Cuaresma, como ya es habitual. La recién estrenada muestra puede visitarse en la Oficina Store Sierpes de CaixaBank y cuenta con 30 instantáneas seleccionadas por el fotógrafo Alejandro del Castillo, quien recibirá en marzo el VIII Premio de Fotoperiodismo 'Jesús Martín Cartaya', que otorga la institución cofradiera, por la fotografía titulada 'Cenizas'.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente del Consejo de Hermandades, Francisco Vélez, y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, entre otros. La exposición abrirá sus puertas al público, con entrada gratuita, hasta el próximo Miércoles Santo, según informa en una nota de prensa.

En este sentido, en las galerías del patio interior de la Oficina Store de CaixaBank se puede contemplar "su particular modo de entender la Semana Santa" de Sevilla. "He intentado salir de la línea más tradicional de la foto del paso en vertical. Aquí se muestran fotografías de momentos más concretos, no sólo de la propia Semana Santa, sino de todo lo que la rodea a las hermandades a lo largo del año", apunta el fotógrafo.

A lo largo de este recorrido por los 30 paneles, el espectador encontrará planos de estudio, contraluces, juegos de luces en interior y exterior, alguna estampa histórica del Santo Entierro Grande, material cofrade de la pandemia e, incluso, representación taurina relacionada con la Semana Santa de Sevilla.

La exposición fotográfica, que alcanza su octava edición, se puede contemplar en el citado patio central de la sede de CaixaBank, en la calle Sierpes, de lunes a jueves en horario de 9 a 18 horas y los viernes de 9 a 14 horas.