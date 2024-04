La Cámara de Cuentas respalda "con salvedades" la situación financiera del Ayuntamiento de Santiponce en 2021

La Cámara de Cuentas de Andalucía (CCA) ha emitido una opinión favorable "con salvedades" sobre la situación económica-financiera del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) respecto al ejercicio 2021, según detalla en un informe este órgano de fiscalización externa de la gestión de fondos públicos de la comunidad autónoma, recogido por Europa Press.

El informe constata que "no se tiene conocimiento de ningún asunto que pudiera hacer que la Cuenta General del Consistorio no exprese en todos los aspectos significativos la imagen fiel de la situación económico-financiera y presupuestaria de la entidad local a 31 de diciembre de 2021", y ello, de conformidad con el marco de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo, "excepto por los efectos de una serie de salvedades".

En este sentido, el Gobierno local ha realizado cuatro de las dieciséis modificaciones presupuestarias de 2021 "con incumplimiento de principios, criterios y normas contables y presupuestarias, que pudieran estar incursas en causa de nulidad de pleno derecho conforme al art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)"."Si no se hubieran contabilizados estas cuatro modificaciones, que suman 948.124 euros y representan el 33,35% del total de las modificaciones en términos monetarios de 2021, los créditos definitivos y las previsiones definitivas hubieran sido inferiores en un 20,66%, pues recogerían un importe de 7.128.157,euros en lugar de los 8.984.780 euros que figuran en la Liquidación del Presupuesto de 2021".

Además, añade el informe, la realización de estas modificaciones de crédito ha posibilitado el reconocimiento de obligaciones y la realización de pagos por 274.781 euros que hubieran carecido de consignación presupuestaria sin tales modificaciones. Al respecto, "los gastos sin consignación presupuestaria vulneran el principio de especialidad cuantitativa consagrado en el art. 173.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)".

Por su parte, los remanentes de crédito a 31 de diciembre de 2021, que figuran en la Liquidación del Presupuesto de Gastos por 2.721.710 euros se reducirían en 1.043.175 euros, "lo que afectaría a las modificaciones por incorporación de remanente de créditos del año 2022". Asimismo, el órgano de fiscalización recoge en su informe que "no se ha podido verificar por qué cuantía se ha tramitado en 2022 la modificación de incorporación de los remanentes de créditos por no disponer de este expediente para su fiscalización".

En cuanto a los Gastos con Financiación Afectada (GAFA), señala la Cámara de Cuentas que "no ha sido posible verificar la exactitud del Resultado Presupuestario Ajustado (RPA) de 2021 que figura por 465.595 euros y si, por tanto, este importe refleja la imagen fiel de la realidad que representa, debido a la ausencia de información sobre la forma de cálculo de las desviaciones de financiación del ejercicio de los Gastos con Financiación Afectada"."La ausencia de información sobre el cálculo realizado por la Entidad Local de las desviaciones de financiación acumuladas positivas ha impedido verificar la exactitud del importe del Exceso de Financiación que por 693.495 euros figura en el Estado del Remanente de Tesorería de 2021 y que representa el 33,18% del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, lo que ha imposibilitado así mismo comprobar que el Remanente de Tesorería de 2021 refleje la imagen fiel de la realidad que representa".

Además, "no se ha podido cuantificar el importe de los remanentes de crédito de 2021 que habría que incorporar de manera obligatoria en la Liquidación del Presupuesto de 2022 por referirse a proyectos de gastos financiados con ingresos afectados al no haber aportado la Entidad Local la información de los GAFA de 2021".

CICLO PRESUPUESTARIO

La Cuenta General de 2021 ha sido aprobada por el Pleno el 27 de julio de 2023, durante la realización de los trabajos de campo, "con un retraso de 299 días" con respecto al plazo de aprobación establecido en el art. 212.4 del TRLRHL, el 1 de octubre de 2022."La falta de rendición de la Cuenta General está tipificada como infracción muy grave en el art. 28.p) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno (LTBG)".

Por último, establece está Cámara que la Cuenta General "no incluye las Cuentas Anuales de la sociedad de íntegra titularidad municipal Prosuvisa, S.L. en liquidación, tal como establece el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.