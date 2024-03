Camargo(Cantabria)difunde por error un correo interno en el que veta a mujeres en una cuadrilla de Corporaciones Locales

El alcalde defiende que está"sacado de contexto" y los programas para desempleados del municipio diferencian entre hombres y mujeres

La Concejalía de Servicios Generales del Ayuntamiento de Camargo ha enviado por error a una dirección particular un correo electrónico interno, dirigido al departamento de Obras y Recursos Humanos, sobre un proyecto de las Corporaciones Locales en el que se indica "no queremos mujeres en esta cuadrilla".

Tras la filtración de este correo y la polémica suscitada, el alcalde, Diego Movellán, ha ofrecido una rueda de prensa, junto a la concejala de Recursos Humanos, Carmen Solana, en la que ha explicado que se trata de un correo de trabajo, no de una oferta pública de empleo, que llegó a la dirección particular de una vecina "por error" y posteriormente se "filtró", sacándose "fuera de contexto".

Movellán ha insistido en que esa conversación es parte de otras gestiones encaminadas a derivar los perfiles femeninos a cuadrillas específicas. "En ningún caso se trataba de no admitirlos y en ningún caso se trataba de una oferta de empleo", ha reiterado.

Según ha recordado, el Consistorio tiene cuadrillas "exclusivamente femeninas", como las de Servicios Generales, con un resultado "francamente extraordinario", y lleva meses trabajando en un proyecto para visibilizar a las mujeres en sectores que tradicionalmente eran masculinos, como el de la construcción.

Así, el alcalde ha señalado que en dicho correo se especifica que "no se quiere mujeres en unas cuadrillas concretas y esta frase concreta fuera de contexto ha dado a pie a que se entienda que Camargo no quiere mujeres en sus cuadrillas, cuando la realidad es justamente la contraria"."Queremos más cuadrillas solo de mujeres, como las que ya tenemos en Servicios Generales", ha aseverado el regidor, que ha apuntado que la edil María Vega Castanedo es una mujer que está al frente de cuadrillas de servicios integradas 100% por mujeres, por lo que "no tiene ningún sentido" que trate de inadmitir o dificultar el acceso al trabajo.

En este sentido, ha añadido que en otro correo electrónico de esta misma concejala del día 5 de marzo se solicitaba que la cuadrilla estuviera formada íntegramente por mujeres.

Movellán ha recordado que el plan para impulsar cuadrillas de mujeres en el departamento de Obras se va a presentar esta tarde en el Centro Cultural La Vidriera, a partir de las 19.00 horas, con la mesa redonda 'Creando empleo en femenino: mujeres en la construcción', con el fin de conmemorar el 8M."Pongo la mano en el fuego por todas y cada una de mis concejalas, que creo que están haciendo una gran labor, y lamento que sacar un correo interno fuera de contexto nos lleve a esta situación", ha trasladado el primer edil, para quien "sería contradictorio que trabajáramos en contra de nuestro propio objetivo".

Respecto al correo filtrado sobre el proyecto del EMCAN en el que se señala que no quieren mujeres en esa cuadrilla, difundido en las redes sociales, se requiere de once personas a contratar para un servicio de revalorización de zonas industriales y centros públicos municipales.

En concreto, se demandan siete peones, dos oficiales de albañiería, un pintor y un topógrafo para acondicionar, desbrozar y limpiar viales, acerados y aparcamientos; informar del buen uso de servicios municipales, así como identificar conductas inadecuadas y mejorar la accesibilidad viaria.