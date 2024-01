Carmona: "Desde el PP tenemos clara la hoja de ruta para alcanzar una alianza por Málaga"

Insiste en que "estamos en un momento crucial" y adelanta que el próximo lunes tendrá una reunión con representes de Con Málaga

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha reivindicado este martes que "desde el PP tenemos clara la hoja de ruta para alcanzar una Alianza por Málaga, como es establecer conversaciones con todas las formaciones que puedan contribuir a atraer inversiones que nos permitan avanzar más rápido".

Así, el dirigente 'popular', que ha adelantado que el próximo lunes tendrá lugar la reunión con representantes de Con Málaga, ha valorado el encuentro celebrado este pasado lunes con dirigentes socialistas en la provincia."Estamos en un momento crucial, como hace algunas décadas cuando se impulsaron infraestructuras importantes para Málaga y, tras cinco años en blanco, no entenderíamos un nuevo año sin inversiones para nuestra provincia en los Presupuestos Generales del Estado", ha afirmado.

En este sentido, ha incidido en que "Málaga es una provincia de referencia en la creación de autónomos, en empleo, también en turismo y en materia empresarial, tecnológica, cultural y logística; es la provincia que más crece y eso conlleva una serie de demandas y tensiones que hay que afrontar desde las administraciones".

En relación con la reunión con el PSOE, ha expuesto que "el tono, las formas y las ganas del PP por lograr acuerdos eran manifiestos, si bien no entendemos esa nota de prensa de argumentario por parte del PSOE y menos en materia de agua, cuando los socialistas deberían pedir perdón por todo lo que no hicieron y reconocer todo lo que se está haciendo ahora desde la Junta de Andalucía", ha insistido.

No obstante, el dirigente 'popular' ha apuntado que "creemos en esta alianza por Málaga y no nos vamos a caer a la primera; sabíamos que al PSOE le iba a costar y, si bien agradecemos el tono y el esfuerzo por el entendimiento durante la reunión, no entendemos por qué después hicieron otra cosa distinta, pero cada uno con su estrategia; la nuestra no es de confrontación, si lo fuera, no estaríamos propiciando estas reuniones", ha concluido.