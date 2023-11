"Muy avanzadas" las obras en la Casa del Mayor de Gines, financiada con fondos locales y de Diputación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado este miércoles la localidad de Gines para mantener un encuentro con su alcalde, Romualdo Garrido, quien le ha detallado algunos de los proyectos que el Ayuntamiento tiene proyectados. Entre ellos, la futura Casa del Mayor, que han visitado, y que se convertirá en un espacio para las personas mayores en pleno centro del municipio. Igualmente, en el encuentro, las dos administraciones han valorado los 600.000 euros que recibirá Gines del nuevo Plan Más Sevilla.

Se trata de una nueva edificación cuyos trabajos están "muy avanzados", tal como ha recogido la Diputación en una nota de prensa. Cuenta con una superficie de 578 metros cuadrados, el doble de lo que disponen en la actualidad, con dos plantas que acogerán salones multiusos, zona de biblioteca e informática, salón de juegos y un espacio para la sede de la Asociación de la tercera edad 'Virgen de Belén'.

Asimismo, el centro contará con servicios de podología y espacios para talleres, como el de memoria o baile, además de ascensor para facilitar la accesibilidad y una amplia terraza. La inversión de 600.000 euros ha sido posible con remanentes del Ayuntamiento y del Plan Actúa de Diputación.

El alcalde también ha indicado que se están finalizando proyectos provenientes de los fondos Edusi y "lo que nos ha llenado de alegría es el futuro Plan Más Sevilla que nos ha anunciado el presidente con más de 600.000 euros, de los que el 70% los destinaremos al Patio del Molino, cantidad que nos viene como anillo al dedo para poner en valor la Hacienda de El Santo Ángel. Y el otro 30% lo destinaremos a tecnologías con el establecimiento de cámaras de seguridad y vigilancia del tráfico en el municipio".

En concreto, el Ayuntamiento recibirá del Plan Más Sevilla 643.564 euros, de los que el 70% son para la parte general y 193.069 irán destinados a iniciativas ambientales y tecnológicas. Garrido ha reconocido sentirse "contento con esta primera visita a Gines del presidente de la Diputación y, a su vez, esperanzado por este nuevo mandato con nuevas expectativas".

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha expresado que en esta visita "he encontrado a una alcalde muy innovador, que está constantemente pensando en el futuro, inventando cosas nuevas para la mejora de la calidad de vida de sus vecinos y eso es lo más importante que puede tener un regidor. Este alcalde no tiene límites y es una de sus grandes bondades y fortalezas"."Hemos estado repasando el nivel de ejecución del Plan Contigo, del Actúa y visualizando las posibilidades que le va a ofrecer el Plan Más Sevilla. No tengo más remedio que decir que el alcalde de Gines y su equipo de gobierno hacen muy buen uso del dinero público, priorizando asuntos de carácter general. A mí me va a tener al lado para seguir colaborando entre la Diputación y el Ayuntamiento".

El Plan Más Sevilla contará con inversiones extraordinarias por valor de 100 millones para ser destinados a iniciativas locales y supramunicipales. Será cada municipio el que defina su propio y singular Plan Más Sevilla y plasmará en un documento cuáles son sus necesidades. Apuesta por la Agenda Urbana, en ámbitos como las flotas de vehículos eléctricos, alumbrado público led, placas solares, movilidad, gestión de residuos o agua. Para todo ello habrá como mínimo un 30% de lo asignado a cada municipio en una clara apuesta por la cohesión territorial.

Dentro de los criterios de distribución, los municipios más pequeños recibirán más dotación, proporcionalmente, frente a las localidades más grandes. Todos tendrán un mínimo, luego recibirán un bloque en función de la población y, después, se aplicarán los criterios como el nivel de empleo e infraestructuras. El Plan Más Sevilla tiene su soporte presupuestario en los remanentes de tesorería resultantes de la liquidación del Presupuesto de la Diputación de 2023.

En cuanto a su distribución, el Plan se desplegará en tres grandes bloques, siendo el de mayor cuantía el que se destina a iniciativas propias de los Ayuntamientos, con 70 millones. Sobre este primer bloque, las bases de dicho programa especificarán que al menos el 30% de lo que reciban los consistorios deberá ser destinado a proyectos relacionados con la sostenibilidad y la digitalización. Eso supondrá que el Plan Más Sevilla destine al menos 21 millones a propuestas relacionadas con esos dos ámbitos en los que la nueva corporación provincial quiere poner mucho acento.

Junto con ese bloque principal, el Plan Más Sevilla se complementa con otro programa supramunicipal, dotado con 14,8 millones y con un bloque para la cohesión provincial, que tiene asignados 15,2 millones. Respecto del programa supramunicipal, las iniciativas que lo integran son una partida destinada a la prevención de inundaciones, con 5,5 millones; otra para dotar de equipamiento y tecnología a espacios culturales de la provincia, con dos millones; una tercera partida será para elaborar Planes de Ordenación Urbana en los municipios sevillanos, con cinco millones; para entidades sin ánimo de lucro habrá dos; y por último, para auditorías energéticas se prevén 300.000 euros.

En relación con el programa cuyo objetivo es la cohesión provincial, éste tendrá un bloque para la mejora de las carreteras provinciales, con 10,5 millones; una segunda partida será para la elaboración técnica de proyectos de muy diversa índole que reclamen los Ayuntamientos; otros 1,27 serán para la actualización del edificio histórico de la Diputación en la Puerta de la Carne; y por último, 400.000 serán para otros programas menores.

Gines dispone de 3,2 millones mediante los Planes Contigo y Actúa de la Diputación. En lo que se refiere al Plan Contigo, el Ayuntamiento tiene consignada la cantidad de 2,6 millones de los que algo más de 860.000 euros son empleados en el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS), una cifra con la que el Consistorio ha rehabilitado las urbanizaciones El Prado, La Pilarica y Los Zajaríes, y realiza una importante inversión en materia de pavimentación de calles.