Casado propone un "Plan Marshall" en África para atajar la inmigración

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reveló ayer en Algeciras su propuesta para afrontar el reto migratorio que encara España como frontera Sur de Europa: un "Plan Marshall" que contribuya al desarrollo de las condiciones de vida de los países africanos financiado por las naciones occidentales. Y junto a estas medidas, un férreo control de la inmigración en el que no tenga cabida el mensaje de "papeles para todos" que, remachó el líder nacional de los populares, mantiene el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Casado acudió hasta Algeciras para visitar a los migrantes llegados en las últimas semanas a las costas del Campo de Gibraltar y que aún permanecen en recursos de custodia o asistenciales de carácter temporal habilitados en la ciudad, además de en los municipios vecinos de Los Barrios y San Roque. Acompañado por la secretaria general del PP Andaluz, Loles López, y por el alcalde y senador de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la ruta del líder del PP comenzó en la zona de desembarque de Salvamento Marítimo en Algeciras, donde 47 migrantes esperaban para ser trasladados hasta el pabellón de deportes Andrés Mateos, donde la Policía Nacional realiza los trámites de identificación de decenas de migrantes a marchas forzadas y al que la comitiva se desplazó a media mañana.

El presidente del PP da por bueno en Ceuta el bulo de un machetazo contra un guardia civilAcerinox sufragará los almuerzos de dos días para los 590 migrantes alojados en Los Barrios

En sendos enclaves conversó con las personas custodiadas por las autoridades. Pero lejos de retractarse de lo dicho en los últimos días, Casado insistió en que el Gobierno está contribuyendo al "efecto llamada" frente a propuestas de inversión en origen que ayudarían a fomentar una inmigración "legal y ordenada" además de poner freno a la acción de las mafias de la trata de seres humanos.

"La política de inmigración no admite demagogias y tampoco admite buenismos. Se tiene que abordar en una doble perspectiva. La primera, en un respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en defensa de las fronteras, que no sólo son españolas, también europeas. Y la segunda, de cooperación. Una cooperación eficaz que debe ser en origen para que estas personas que son extorsionadas y esclavizadas por las mafias de trata de personas no se vean abocadas a una muerte casi segura o una travesía tan arriesgada como la que han tenido que sufrir", explicó Casado, quien aseguró que la situación que atraviesan estas personas le duele.

"Hay miles de personas dedicadas a la extorsión y millones en África reuniendo dinero para someterse a un chantaje que les acaba esclavizando. La solidaridad tiene que ser para que estas personas tengan un futuro mejor. Apuesto por hacer un Plan Marshall en África para que los países europeos ayuden pero no para que el dinero llegue a gobiernos corruptos, sino para educación, inserción laboral u oficinas de empleo en las que se puedan dirigir la inmigración regulada", sugirió.

La gira de Casado continuó en Ceuta, donde enfatizó su mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad tras el asalto a la valla fronteriza. Casado acudió a la frontera del Tarajal, que separa la ciudad autónoma de Marruecos, y asumió uno de los bulos que circulan estos días por las redes sociales. El máximo representante del PP dio por buena la imagen de una persona herida por un machetazo al que las redes consideran falsamente como un agente de la Guardia Civil agredido el pasado 26 de julio. "Les han tirado cal viva, excrementos, se les ha intentado dar machetazos en la cabeza y alguno se lo ha llevado", aseguró Casado. La imagen, en realidad, se corresponde con una persona agredida en Australia hace años.

El paso de Casado por la comarca y Ceuta encontró las críticas en el seno del Partido Socialista. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dijo esperar que Casado "sea sincero en su apuesta por un Plan Marshall para África teniendo en cuenta que su partido dejó desmantelada la cooperación y la ayuda al desarrollo del continente durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente". Pero también hubo atención a los gestos. La imagen de Pablo Casado estrechando la mano a migrantes fue vista como un signo de hipocresía por Narbona, quien criticó que el presidente del PP acudiera a Algeciras y Ceuta a "hacerse fotos" tras haber defendido restricciones en materia migratoria.

CUSTODIA Y ASISTENCIA

Desde el arranque de la semana, la llegada de embarcaciones a las costas de la provincia de Cádiz ha dado cierta tregua por la entrada del viento de levante, menos propicio para la navegación. Salvamento Marítimo rescató a lo largo del miércoles a 71 personas en el mar de Alborán, conducidos en todos los casos hasta el puerto granadino de Motril.

La situación, sin embargo, apenas tuvo reflejo en las cifras de migrantes que se mantienen bajo custodia o albergadas en el Campo de Gibraltar a la espera de los diferentes trámites burocráticos y que superan ampliamente el millar a pesar de que efectuó un traslado de un centenar de personas a Córdoba.

La delegación del Gobierno en Andalucía anunció que hoy comenzará a funcionar el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) que se ha habilitado en el muelle de Campamento, en San Roque. El centro será utilizado como base para la recepción de migrantes en las horas o días inmediatos a su llegada, función que hasta ahora se ha estado ejerciendo en el pabellón de Algeciras.

Las instalaciones están divididas en varias zonas, donde se prestará una asistencia individualizada y que incluyen áreas de asistencia sanitaria, de aislamiento médico, de identificación por especialistas en extranjería, de reseña por parte de policía científica o de manutención. Además contará con espacios diferenciados para hombres, mujeres, menores acompañados y menores no acompañados. Con su apertura la previsión pasa por liberar paulatinamente los pabellones deportivos.

El Gobierno detalló que ayer se culminó el traslado de 47 migrantes desde el Puerto de Algeciras (que habían permanecido varios días en el buque María Zambrano) hasta la Comisaría de la Policía Nacional para ser identificados. Del pabellón de El Saladillo salieron 50 personas ya atendidas por la Policía hacia el centro de acogida de San Roque, mientras que Los Barrios se mantuvo con 590 personas acogidas en Los Cortijillos.

El Ayuntamiento de Los Barrios insistió, tras el quinto día de asistencia a pulmón efectuada por voluntarios y la entidad local, en la necesidad de reducir el número de atendidos. "Esperamos que el Gobierno central proceda al traslado de migrantes de Los Cortijillos al centro de acogido instalado en Crinavis en Campamento. Para nosotros es fundamental comenzar a reducir el número de personas ubicadas aquí, tanto para poder nosotros dar un mejor servicio como también por motivos de seguridad", reconoció el alcalde accidental, Miguel Alconchel. El municipio barreño continuó aportando ropa y comida para las casi 600 personas acogidas. El comité de empresa y la dirección de la factoría de Acerinox Europa se comprometieron ayer a sufragar el coste de los almuerzos a los migrantes de hoy jueves y mañana viernes.